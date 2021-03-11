Reyting sonuçları 10 Mart Çarşamba TV'de en çok ne izlendi? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu?

10 Mart Çarşamba reyting sonuçları

10 Mart 2021 Çarşamba günü reyting sonuçları belli oldu. Çarşamba akşamı ekranlarda: Benim Adım Melek, Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, Masumiyet, Sadakatsiz dizisi vardı. Hangi dizilerin en çok izlenip izlenmediği TİAK ölçümü sayesinde belli olmaktadır. Reyting sonuçları AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanmaktadır.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Esra Erol sırayı almaktadır.

AB grubunda birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada ise Sadakatsiz özet bölümü yer almaktadır.

Total ilk 10 program

*Kuruluş Osman ATV

*Sadakatsiz Kanal D

*Esra Erol’da ATV

*Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

*Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber FOX

*Sadakatsiz (özet) Kanal D

*Kuruluş Osman (özet) ATV

*ATV Ana Haber ATV

*Miraç Kandili TRT 1

*Doğduğun Ev Kaderindir TV8

AB ilk 10 program

-Kuruluş Osman ATV

-Sadakatsiz Kanal D

-Sadakatsiz (özet) Kanal D

-Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

-Masumiyet FOX

-Doğduğun Ev Kaderindir TV8

-Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

-Hava Durumu Kanal D

-Miraç Kandili TRT1

-ATV Ana Haber

