İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Reyhan Ulu Ekinci biyografisi ve oyunculuk kariyeri

Yetenekli oyuncu Reyhan Ulu Ekinci hakkında merak edilenleri bu yazımızda cevapladık. Ekinci'nin hayatı ve yer aldığı yapımlar ile ilgili detaylara yazımızın devamında yer verdik.

03 Haziran 2021 Perşembe 18:10
Reyhan Ulu Ekinci biyografisi ve oyunculuk kariyeri
Takip Et:

1978 yılında dünyaya gelen Reyhan Ulu Ekinci 43 yaşındadır. Memleketi Kars’tır. Sevilen oyuncu birçok film, dizi ve tiyatroda rol almıştır.

 

2014 yılında Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği ‘Mucize’ adlı filmde hayata geçirdiği rol ile oyunculuğunu gözler önüne seren Ekinci, ‘Vezir Parmağı’ adlı filmde de Dürdane Hatun karakterine hayat vermiştir. ‘Şarkılar Seni Söyler’ adlı tiyatro oyununda yer alan oyuncu tüyatrodaki yeteneğini de bu yolla bizlere ispatlamıştır. Reyhan Ulu Ekinci’yi ekranlarımızda en son ‘Memo Can İkizler’ adlı dizi ile gördük.

Yer aldığı filmlerden biri de yönetmen koltuğunda Doğa Can’ın oturduğu ‘Hababam Sınıfı Yaz Oyunları’ adlı yapımdır. Oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Yusuf Çim ve Toygan Avanoğlu gibi başarılı isimler yer almıştır.


Son Güncelleme: 03.06.2021 18:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Reyhan Ulu EkinciMucizeVezir ParmağıDürdane Hatun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix Katla dizi konusu ve oyuncuları
Netflix Katla dizi konusu ve oyuncuları
Savaşçı bitecek mi, başka kanala geçecek mi? Savaşçı hangi kanalda başlayacak?
Savaşçı bitecek mi, başka kanala geçecek mi? Savaşçı hangi kanalda başlayacak?
Baht Oyunu dizisi jenerik şarkısına büyük ilgi
Baht Oyunu dizisi jenerik şarkısına büyük ilgi
Oyuncu Zeynep Anıl Tatdıran kimdir? Zeynep Anıl Tatdıran nereli, kaç yaşında? Zeynep Anıl Tatdıran hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Zeynep Anıl Tatdıran kimdir? Zeynep Anıl Tatdıran nereli, kaç yaşında? Zeynep Anıl Tatdıran hangi projelerde yer aldı?
Şef Akademi ne zaman başlıyor? Şef Akademi 1. tanıtım fragmanı yayınlandı
Şef Akademi ne zaman başlıyor? Şef Akademi 1. tanıtım fragmanı yayınlandı
Didem Arslan Yılmaz Faruk Ünür olayı nedir?
Didem Arslan Yılmaz Faruk Ünür olayı nedir?

Popüler Haberler

Hangi kurumlar kira yardımı yapmaktadır? Haziran 2021 Kira yardımı şartları ve miktarı ne kadardır?
Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm izle tek parça! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm kesintisiz izle!
Akrep 24. bölüm izle tek parça! Akrep son bölüm kesintisiz izle!
Camdaki Kız 8. bölüm izle tek parça! Camdaki Kız son bölüm izle!
Bir Zamanlar Kıbrıs canlı izle! TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs 9.bölüm tek parça izle!
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı 10 Haziran 2021 Perşembe - Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?
Bir Zamanlar Kıbrıs 10. bölüm fragman izle - Bir Zamanlar Kıbrıs 10 Haziran 2021 Perşembe yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 62. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - ATV
Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 9. Bölüm fragmanı izle
Sadakatsiz 32. bölüm fragmanı izle - Sadakatsiz 8 Haziran 2021 Çarşamba özeti
Mad for Each Other dizisinin konusu ve incelemesi
Kimlik kayboldu ne yapmam lazım? Kayıp kimlik için yapılacaklar nelerdir?
Emekli memurlar ve memurlar ne zaman maaş alır? 2021 memur maaşları ne zaman yatıyor?
Kuruluş Osman 61. bölüm Kanal D canlı izle - 2 Haziran 2021 Çarşamba tek parça Kuruluş Osman yeni son bölüm izle
Yemin 342. Bölüm izle 30 Mayıs Pazar son bölüm - Kanal 7 Yemin yeni bölüm canlı izle
EYT çıkarsa kimler emekli olabilecek? 2021
Bu akşam hangi diziler var? 4 Haziran 2021 Cuma Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Akrep yeni bölüm fragmanı 10 Haziran 2021 Perşembe - Akrep yeni bölümde neler olacak?
2021 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir? Haziran 2021
Bu akşam hangi diziler var? 5 Haziran 2021 Cumartesi Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.