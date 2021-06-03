Reyhan Ulu Ekinci biyografisi ve oyunculuk kariyeri

1978 yılında dünyaya gelen Reyhan Ulu Ekinci 43 yaşındadır. Memleketi Kars’tır. Sevilen oyuncu birçok film, dizi ve tiyatroda rol almıştır.

2014 yılında Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği ‘Mucize’ adlı filmde hayata geçirdiği rol ile oyunculuğunu gözler önüne seren Ekinci, ‘Vezir Parmağı’ adlı filmde de Dürdane Hatun karakterine hayat vermiştir. ‘Şarkılar Seni Söyler’ adlı tiyatro oyununda yer alan oyuncu tüyatrodaki yeteneğini de bu yolla bizlere ispatlamıştır. Reyhan Ulu Ekinci’yi ekranlarımızda en son ‘Memo Can İkizler’ adlı dizi ile gördük.

Yer aldığı filmlerden biri de yönetmen koltuğunda Doğa Can’ın oturduğu ‘Hababam Sınıfı Yaz Oyunları’ adlı yapımdır. Oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Yusuf Çim ve Toygan Avanoğlu gibi başarılı isimler yer almıştır.