Resimdeki Sevgili filmi konusu ne? Resimdeki Sevgili filmi oyuncuları kim?

Yönetmen koltuğunda Mehtap Köroğlu’nun yer aldığı Resimdeki Sevgili filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. İzleyiciler Resimdeki Sevgili filmi konusu ve oyuncularını merak ediyor.

Resimdeki Sevgili filmi konusu ne?

Ünlü bir cerrah olan Engin, eşi Rüya ile birlikte saldırıya uğrar. Engin’in bütün uğraşlarına rağmen eşini kurtaramaması onu çok etkiler.

Olayın ardından psikolojik olarak değişen Engin’i kan tutmaya başlar. Bu nedenle işini yapamaz hale gelen Engin, bu olayların ardından çevresindeki herkesi de kaybeder. Hayattan kopmak üzereyken Engin’in karşısına Süreyya çıkar. Süreyya yaşama sevincini kaybeden Engin’i geri döndürecek. Ancak Engin yaşadığı korkunç olan ve korkusu karşısında bir kez daha yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Resimdeki Sevgili oyuncuları kim?

Resimdeki Sevgili filmi başrolünde Sezin Akbaşoğulları ve Sarp Levendoğlu yer alırken ikiliye Uğur Karabulut, Görken Şarkan, Şeyda Şaşmaz sevilen isimler eşlik etmektedir.