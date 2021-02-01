Resident Alien dizi konusu ve oyuncuları

2021 yapım olan dizi gizem ve komik konularını işleyerek seyircisi ile buluşuyor. 10 bölüm ile karşımıza çıkan dizi Amerika’da çekiliyor. İlginç konuları elen alan dizi dünyayı yok edecek kadar kötü düşünceleri olan uzaylı adamın uçağının yeryüzüne düşmesi ile başlar her şey. Görevini tamamlayamayan uzaylı küçük bir kasabaya giderek orada yaşamak zorunda kalır. IMBD puanı 8,3 olan dizi aşırı gizemli konusu ile izleyicileri heyecanlandırmayı başarıyor.

Resident Alien Oyuncu Kadrosu

Alan Tudyk – Harry





Sara Tomko – Asta



Corey Reynolds – Mike





Meredith Garretson – Kate





Levi Fiehler – Ben

Elizabeth Bowen – Liv