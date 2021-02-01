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Resident Alien dizi konusu ve oyuncuları

Karanlık, gizem ve komik türünde karşımıza çıkan dizi ‘Resident Alien’ imdb puanı 8,5 olarak popüler diziler arasında yer almaya devam ediyor. ‘Resident Alien’ dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

01 Şubat 2021 Pazartesi 13:53
Resident Alien dizi konusu ve oyuncuları
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2021 yapım olan dizi gizem ve komik konularını işleyerek seyircisi ile buluşuyor. 10 bölüm ile karşımıza çıkan dizi Amerika’da çekiliyor.  İlginç konuları elen alan dizi dünyayı yok edecek kadar kötü düşünceleri olan uzaylı adamın uçağının yeryüzüne düşmesi ile başlar her şey.  Görevini tamamlayamayan uzaylı küçük bir kasabaya giderek orada yaşamak zorunda kalır. IMBD puanı 8,3 olan dizi aşırı gizemli konusu ile izleyicileri heyecanlandırmayı başarıyor.

 

Resident Alien Oyuncu Kadrosu

Alan Tudyk – Harry

Sara Tomko – Asta

Corey Reynolds – Mike

Meredith Garretson – Kate

Levi Fiehler – Ben



Elizabeth Bowen – Liv


 



Son Güncelleme: 01.02.2021 13:53
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Anahtar Kelimeler:
Resident AlienDiziNetflix
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