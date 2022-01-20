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Replikleri ile hafızalara kazınan diziler hangileri ?

Türkiye'de yapılan onlarca dizi arasında bazı dizilerde özdeşleşmiş replikleri ile hafızalara kazınmıştır. İşte replikleri ile hafızalara kazınan yerli diziler haberimizde...

20 Ocak 2022 Perşembe 16:23
Replikleri ile hafızalara kazınan diziler hangileri ?
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Türkiye dizi tarihinde bu zamana kadar binlerce dizi çekildi. Fakat aralarından bazıları söyledikleri repliklerle hafızalardan çıkmadı. Bu repliklerle oldukça özdeşleşmiş ki söylendiğinde hemen o dizi hatırlanıyor. Yazımızda repliklerle hafızalarda yer tutan bazı dizilerin listesini payaştık.

Aşk-ı Memnu

Halit Ziya Uşaklıgil’in romanından ekrana uyarlanan dizide bir ailedeki yaşanan entrikalara konu alan dizinin finalinde birçok sahnesi sosyal medyada hâlâ izleniyor. Dizide en çok öne çıkan replikler ise “Behlül kaçar” ve “Beni beni Bihterini” sözleriydi.

Ezel

En iyi dizilerden gösterilen ihanet sonrasında en yakın dostlarından intikam almaya çalışan Ezel karakterinin yaşadıkları anlatılıyor. Usta oyuncu Tuncel Kurtiz’in hayat verdiği Ramiz Dayı karakteri dizide birçok replikle akıllara kazındı. En çok öne çıkan repliği ise “Yeğen”di.

Poyraz Karayel

Dizi bir çok sahnesiyle izleyiciyi gözyaşlarına boğmuştur. Her ne kadar finali çok konuşulsa da en iyi diziler arasında kendine yer buluyor. Dizide en çok öne çıkan replik ise “Biçare”di.

Yılan Hikayesi

Bir döneme damga vuran ve birçok kişinin jöleli saçlarla dolaşmasına sebep olan polisiye ve komedi türünde olan dizi büyük bir ilgi görmüştü. Dizide en çok öne çıkan replikleri ise “Köylü Kızı” ve “Yılan” sözleriydi.

Leyla ile Mecnun

Bazı kişiler tarafından Leyla ile Mecnun tüm zamanların en iyi dizisi olarak gösteriliyor. Absürt komedi anlayışı ile ekranlarda bir ilki gerçekleştiren dizi karakteri, samimi hikâyesiyle izleyiciyi etkilemeyi başarmıştı. Her ne kadar istediği şekilde final yapamamış olsada ilerleyen zamanlarda başka bir dizide dizinin finalinin nasıl olacağı anlatılmıştı. Yakın zamanda dizinin eski kadroyla tekrardan çekileceği konuşulmuştu. Fakat henüz bu konuda kesin bilgiler mevcut değil. Leyla ile Mecnun da pek çok repliğiyle hatırlanan dizilerden biri. En dikkat çekenleri ise “Hop” ve “At” sözleriydi.

Beşik Kertmesi

Şu anda muhtemelen yeni neslin çokta bilmediği dizilerden bir tanesi olan Beşik Kertmesi de bir döneme damga vurmuştu. Her ne kadar dizi hakkında pek çok şey unutulsa da akıllarda direkt olarak kalan bir repliği vardı. Bu replik söylendiğinde diziyi hatırlamayan pekçok kişi yüksek ihtimalle hatırlayacak. Dizinin ünlü repliği ise “Dabi dabi” sözleriydi.

Çocuklar Duymasın

Mutlu bir evlilikte Haluk, Meltem ve iki çocuklarının başlarından geçenlerin anlatıldığı bu komedi dizisi yayınlandığı dönemde çok fazla beğenilmiş. Sonrasında da dizide çocukların büyümüş olduğu versiyonlarıyla yeniden çekilmişti. Fakat tam olarak eski bölümlerindeki etkiyi yaratmayı başaramadı. Dizinin en çok bilinen repliği ise “Mutfak” sözleriydi.


Son Güncelleme: 20.01.2022 16:23
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Anahtar Kelimeler:
Aşk-ı MemnuEzelLeyla Ile MecnunÇocuklar Duymasın
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