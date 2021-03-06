İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Remember filminin konusu nedir? Gerçek sen, remember!

Remember filminin konusu nedir? Hangi dönemi anlatmaktadır? Başrollerini kim paylaşıyor? Remember'a dair her şey burada!

06 Mart 2021 Cumartesi 13:12
Remember filminin konusu nedir? Gerçek sen, remember!
Takip Et:

Remember film konusu, huzurevinde kalan bir adamın belleğindekileri unutmasıyla birlikte aynı zamanda sosyolojik bir kayıp yaşanıldığına da değiniliyor. Eşinin ölümü ardından gerçekleşen olaylarla birlikte kendini büsbütün sanki yarım kalmış bir işe odaklanma dürtüsüyle adım atmasıyla gerçekleşiyor.

Hafızanın tamamen silindiğini düşücek olursak, beyine gerektiğinde hatırlatılan bu bilgilerle inancın, yaşama şeklin, kimliğin, kültürün, nereye ait olduğun, ailen, mesleğin, tuttuğun takım...bir hastalık olarak tanımlansa da bu durum bazen bazı şeyleri hatırlamamak belki de en iyisidir. Her şeyi unutup eşini hatırlayan ve her an yanındaymış hissiyle hareket eden bir karakter. Eşine seslenip, onun vefat ettiğini gösterir işaretleri bulmasıyla yeniden başa dönüşü yaşar. 

Demans hastalığı yaşadığı süre boyunca onun her davranışını tetiklese de şu düşünceden kurtulamaz, 'Yarım kalmış işi bitirmek' bundan hareketle maziye dönüp hareket eder. 

Arkadaşı'nın yap demesiyle bir şeyleri yapan bir karakterle karşı karşıyayız. Onun emirleri doğrultusunda Nazi subaylarından intikam almanın yolları konuşulur. Film durağanlıkla ilerlerken aradaki bir çatışma sahnesi biraz etkin kılsa da aynı şekilde yola devam etmektedir. 

Filmde unutmaya yönelik konu işlense de bazı gerçekler yüze o kadar sert vurur ki.. ailesini yok eden komutanları bulup öldürmek istemesiyle aradığını bulma yolunda kendini bulup kendinden tiksinecek hale gelecektir. Hayatının sonlanmasının kendisi için en iyisi olacağını düşünecektir. Kendi kutularında gerçek yüzünü görmesinden ibaret olan bu hali onu tamamlaması gerektiğine emin adımlarla ilerleterek sonucuna ulaştıracaktır. Nihayet kafasına koyduğunu yaparak intikamını alır ve işini tamamlamanın verdiği huzurla sakinleşir. Birilerini ararken aslında kendini bulmanın ve bütün kötülükleri kendisinin taşıdığıyla yüzleşmesi ile kimliğini ortaya çıkarmıştır. 



Son Güncelleme: 06.03.2021 13:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HatırlaNaziRememberHafızaFilmSinemaAlman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazeteci Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı hakkında bilgiler
Gazeteci Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı hakkında bilgiler
Forgotten/unutulmuş film konusu
Forgotten/unutulmuş film konusu
Spotless dizisinin konusu ve hakkında yapılan yorumlarla inceleme
Spotless dizisinin konusu ve hakkında yapılan yorumlarla inceleme
Çukur' a yeni transfer! Kadroya dahil olan isim Çağla Demir oldu
Çukur' a yeni transfer! Kadroya dahil olan isim Çağla Demir oldu
2021 senesinde hangi yaz dizileri hangi kanalda yayınlanacak?
2021 senesinde hangi yaz dizileri hangi kanalda yayınlanacak?
Aşk Garanti filmi oyuncu kadrosu ve konusu
Aşk Garanti filmi oyuncu kadrosu ve konusu

Popüler Haberler

Emekliye aile yardımı verilecek mi? 2021 Emekliye aile yardımı hakkında tüm son dakika haber ve gelişmeler!
KOSGEB genç çiftçilere 30.000 TL hibe veriyor
Remember filminin konusu nedir? Gerçek sen, remember!
Gazeteci Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı hakkında bilgiler
Forgotten/unutulmuş film konusu
Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada et görmek anlamı, tabiri nedir?
Spotless dizisinin konusu ve hakkında yapılan yorumlarla inceleme
Skoda 2021 model SuperB Mart ayı fiyat listesi!
Çukur' a yeni transfer! Kadroya dahil olan isim Çağla Demir oldu
Beyaz Show yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı
Ev satın alacaklara Vakıfbank’tan Sarı Panjur Konut kredisi ile 0,54 oranlı konut kredisi
e-Beyanname nedir, nasıl giriş yapılır? E-beyanname giriş ile kimler e beyanname verebilir?
Paranoyaklık nedir? Paranoyak nasıl olunur ?
Türk Telekom 20 Kasım Cuma ve 22 Kasım Cumartesi günü hangi illerde internet kesintisi yapılacak?
MasterChef yarışmacılarından Mustafa Aydın kimdir? İşte Mustafa Aydın hakkında bilgiler
TSK akıllı kart nedir, nasıl başvuru yapılır, hangi belgeler gereklidir?
Beni Bırakma Berk karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Onur Aziz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Esnek çalışma ne zaman uygulanmaya başlayacak? Kamuda yeni dönem başlıyor!
SGK İdari Para Cezası cezası hesaplama ve indirim dilekçesi örneği
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
2021 Mart Evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? 6 Mart 2021 Cumartesi Evde bakım maaşı yatan iller listesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.