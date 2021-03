Remember filminin konusu nedir? Gerçek sen, remember!

Remember film konusu, huzurevinde kalan bir adamın belleğindekileri unutmasıyla birlikte aynı zamanda sosyolojik bir kayıp yaşanıldığına da değiniliyor. Eşinin ölümü ardından gerçekleşen olaylarla birlikte kendini büsbütün sanki yarım kalmış bir işe odaklanma dürtüsüyle adım atmasıyla gerçekleşiyor.

Hafızanın tamamen silindiğini düşücek olursak, beyine gerektiğinde hatırlatılan bu bilgilerle inancın, yaşama şeklin, kimliğin, kültürün, nereye ait olduğun, ailen, mesleğin, tuttuğun takım...bir hastalık olarak tanımlansa da bu durum bazen bazı şeyleri hatırlamamak belki de en iyisidir. Her şeyi unutup eşini hatırlayan ve her an yanındaymış hissiyle hareket eden bir karakter. Eşine seslenip, onun vefat ettiğini gösterir işaretleri bulmasıyla yeniden başa dönüşü yaşar.

Demans hastalığı yaşadığı süre boyunca onun her davranışını tetiklese de şu düşünceden kurtulamaz, 'Yarım kalmış işi bitirmek' bundan hareketle maziye dönüp hareket eder.

Arkadaşı'nın yap demesiyle bir şeyleri yapan bir karakterle karşı karşıyayız. Onun emirleri doğrultusunda Nazi subaylarından intikam almanın yolları konuşulur. Film durağanlıkla ilerlerken aradaki bir çatışma sahnesi biraz etkin kılsa da aynı şekilde yola devam etmektedir.

Filmde unutmaya yönelik konu işlense de bazı gerçekler yüze o kadar sert vurur ki.. ailesini yok eden komutanları bulup öldürmek istemesiyle aradığını bulma yolunda kendini bulup kendinden tiksinecek hale gelecektir. Hayatının sonlanmasının kendisi için en iyisi olacağını düşünecektir. Kendi kutularında gerçek yüzünü görmesinden ibaret olan bu hali onu tamamlaması gerektiğine emin adımlarla ilerleterek sonucuna ulaştıracaktır. Nihayet kafasına koyduğunu yaparak intikamını alır ve işini tamamlamanın verdiği huzurla sakinleşir. Birilerini ararken aslında kendini bulmanın ve bütün kötülükleri kendisinin taşıdığıyla yüzleşmesi ile kimliğini ortaya çıkarmıştır.