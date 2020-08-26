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Rekabet dizisi oyuncu kadrosu

Ay Yapım imzasıyla ekranlara gelmeye hazırlanan Rekabet oyuncu kadrosu ortaya çıktı. Rekabet dizisi için Çağatay Ulusoy ile Pınar Deniz'in adı geçmeye başladı.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 19:51
Rekabet dizisi oyuncu kadrosu
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Ay Yapım yapımcılığında ekranların karşısına çıkacak Rekabet dizisi ile ilgili çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Şeref Sözü dizisinden gelen teklifi reddeden Çağatay Ulusoy, Rekabet dizisi ile ilgili görüşmelere başladı.

Sema Ergenekon tarafından kaleme alınan Rekabet dizisi aksiyon türünde olacak. Ulusoy’a partner olarak ise Pınar Deniz ile görüşmeler yapıldığı belirtiliyor.

Rekabet dizisi oyuncu kadrosu

Çağatay Ulusoy


23 Eylül 1990 tarihinde dünyaya gelen Çağatay Ulusoy, henüz 20 yaşındayken Best Model yarışmasında birinci olmuştur. Akademi 35.5’te kamera önü oyunculuk eğitimleri alan ünlü oyuncu, Adını Feriha Koydum dizisinde rol alarak ün kazanmıştır.  

Türkiye’deki en fazla tanınan erkek oyuncular arasında bulunan Çağatay Ulusoy, Netflix orijinal yapımı Hakan: Muhafız dizisiyle dünya çapında da ün kazandı. Dizinin 5. sezonuna hazırlanan ünlü oyuncu şimdilerde Rekabet dizisi için de hazırlanıyor.

Pınar Deniz

10 Kasım 1994 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Pınar Deniz, Aşk 101 dizisiyle ün kazanmıştır. 2020 – 2021 sezonunda Ak 102 dizisinde de rol alacağı konuşulan Deniz’in Rekabet dizisinde de Ulusoy’un partneri olacağı belirtiliyor.

İlk etapta Sil Baştan dizisinde rol alan Deniz, Murat Dalkılıç tarafından keşfedilmiş ve klibinde oynatmıştır. Güzelliğiyle öne çıkan Deniz, Vatanım Sensin dizisinde Yıldız karakterine seçilmiş ve asıl ününü burada kazanmıştır.



Son Güncelleme: 26.08.2020 19:51
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