Reha Özcan kimdir? Reha Özcan Seksenler'de hangi rolü canlandıracak?

Reha Özcan Seksenler’ de!

TRT 1 ekranlarının aranan ve sevilen dizisi Seksenler dizisinde oyuncu değişiklikleri konuşuluyor. Reyting rekorlarını gün geçtikçe kırmaya devam eden dizinin yapımcılığını Mint yapım üstlendi. Bunun yanı sıra oyuncu kadrosunun zenginliği de göz ardı edilemez. Başrolleri Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga ve Özlem Tokaslan üstleniyor.

Her bölümü ayrı bir heyecanla beklenen dizi TRT 1 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanmaya devam ediyor. Ve işte kadroda ki şok değişikliğin adı ‘Mucize Doktor’ dizisindeki ülkemiz için saygı değer oyucumuz Reha Özcan oldu.

Seksenler dizisine dahil edilmesiyle beraber hangi karakteri canlandıracağı da merak konusu oldu. Fakat bu konu hakkında herhangi bir açıklama henüz gerçekleşmedi. Dizi hakkında açıklamalarda bulunan Özcan ‘’1965 yılında doğmuş olmam nedeniyle seksenler ve doksanlı yıllar benim hayatımda çok önemli bir yer kaplıyor. Bu yılların hikayelerini anlatan Seksenler dizisine katıldığım için çok heyecanlıyım’’ söylenişlerinde bulundu.

Dev kadrosuna gün geçtikçe önemli isimlerinde dahil olduğu Seksenler dizi heyecanını yeni konular eşliğinde sürdürmeye devam ediyor. Hafta içi her gün TRT 1 ekranlarında Seksenler dizisi izleyicileriyle buluşuyor.