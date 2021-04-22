İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...

Reha Özcan kimdir? Reha Özcan Seksenler'de hangi rolü canlandıracak?

TRT 1 seyircilerinin her hafta merakla yeni bölümünü beklediği Seksenler dizisinde gün geçtikçe şaşırtan gelişmeler yaşanıyor. İzleyicilerin merakla beklediği Seksenler dizisinde yeni oyuncu kadrosu. Seksenler dizisinin sevenlerine sevindirici haber duyuruldu. İşte Seksenler dizisi hakkında merak edilenler haberimizde

22 Nisan 2021 Perşembe 19:13
Reha Özcan kimdir? Reha Özcan Seksenler'de hangi rolü canlandıracak?
Takip Et:

Reha Özcan Seksenler’ de!

TRT 1 ekranlarının aranan ve sevilen dizisi Seksenler dizisinde oyuncu değişiklikleri konuşuluyor. Reyting rekorlarını gün geçtikçe kırmaya devam eden dizinin yapımcılığını Mint yapım üstlendi. Bunun yanı sıra oyuncu kadrosunun zenginliği de göz ardı edilemez. Başrolleri Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga ve Özlem Tokaslan üstleniyor.

Her bölümü ayrı bir heyecanla beklenen dizi TRT 1 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanmaya devam ediyor. Ve işte kadroda ki şok değişikliğin adı ‘Mucize Doktor’ dizisindeki ülkemiz için saygı değer oyucumuz Reha Özcan oldu.

Seksenler dizisine dahil edilmesiyle beraber hangi karakteri canlandıracağı da merak konusu oldu. Fakat bu konu hakkında herhangi bir açıklama henüz gerçekleşmedi. Dizi hakkında açıklamalarda bulunan Özcan ‘’1965 yılında doğmuş olmam nedeniyle seksenler ve doksanlı yıllar benim hayatımda çok önemli bir yer kaplıyor. Bu yılların hikayelerini anlatan Seksenler dizisine katıldığım için çok heyecanlıyım’’ söylenişlerinde bulundu.

Dev kadrosuna gün geçtikçe önemli isimlerinde dahil olduğu Seksenler dizi heyecanını yeni konular eşliğinde sürdürmeye devam ediyor. Hafta içi her gün TRT 1 ekranlarında Seksenler dizisi izleyicileriyle buluşuyor.




Son Güncelleme: 22.04.2021 19:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SeksenlerReha ÖzcanTRT1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
How I Met Your Father oyuncuları kimler? How I Met Your Father ne zaman yayınlanacak?
How I Met Your Father oyuncuları kimler? How I Met Your Father ne zaman yayınlanacak?
Blue Jay film konusu ve oyuncuları
Blue Jay film konusu ve oyuncuları
Seni Çok Bekledim Rıza kimdir? Gerçek adı nedir? Ali İpin hakkında bilgiler
Seni Çok Bekledim Rıza kimdir? Gerçek adı nedir? Ali İpin hakkında bilgiler
Show Tv Alev Alev ne zaman final yapacak? Alev Alev dizisi finali nasıl olacak, sonu nasıl bitiyor?
Show Tv Alev Alev ne zaman final yapacak? Alev Alev dizisi finali nasıl olacak, sonu nasıl bitiyor?
Emanet dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Kanal 7'den yeni sezon için onay
Emanet dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Kanal 7'den yeni sezon için onay
Yasak Elma ne zaman final yapacak? Yasak Elma kaçıncı bölümde final yapıyor?
Yasak Elma ne zaman final yapacak? Yasak Elma kaçıncı bölümde final yapıyor?

Popüler Haberler

Reha Özcan kimdir? Reha Özcan Seksenler'de hangi rolü canlandıracak?
Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterini Belinay Süvari canlandırıyor
2021 MSÜ baraj puanı kaç? MSÜ taban puanları açıklandı mı?
How I Met Your Father oyuncuları kimler? How I Met Your Father ne zaman yayınlanacak?
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta karakterini kim canlandırıyor? Seda Türkmen biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu! E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları
Alanyaspor Gaziantep FK maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Alanya 3 - 2 Gaziantep youtube geniş özeti ve maçın golleri
Thodex ödemeleri ne zaman yapacak? Thodex ödemeleri yapacak mı? Thodex'ten açıklama
Blue Jay film konusu ve oyuncuları
22 Nisan Bilim Kurulu Toplantısı kararları açıklandı mı, nelerdir? Bilim Kurulu Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak? Güz Masalı ne zaman bitecek?
Leicester City – Southampton maçını 4 bin taraftar tribünden izledi
Sakarya’da yangın!
SGK emekli kaplıca tedavisi şartları neler, nasıl faydalanılır? 2021
Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
23 Nisan kutlama mesajları; Facebook, Whatsapp için 23 Nisan kutlama mesajları
23 Nisan 2021 Cuma namazı bu hafta camilerde kılınacak mı? 23 Nisan cuma namazı saatlerinde yasak var mı?
Yasak Elma ne zaman final yapacak? Yasak Elma kaçıncı bölümde final yapıyor?
TÜVTÜRK araç muayene öncesinde hazırlanacak belgeler nelerdir? Nisan 2021 TÜVTÜRK araç muayene ücreti
Faturaya ek telefon ne zaman alabilirim? Tarifeye ek telefon şartları
Rüyada dondurma yemek görmek ne demek, dondurma yemek görmek ne anlama gelir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.