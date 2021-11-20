Reflection of You dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Güney Kore yapımı Reflection of You dizisi, 13 Ekim 2021 tarihinde ilk bölümüyle ekranlara geldi. bir roman uyarlaması olan dizide, hayatlarının farklı dönemlerinde yolları kesişen iki kadının hikayesi anlatılıyor. Gerilim ve dram türündeki dizinin yönetmenliğini Lim Hyun Wook üstlenirken, senaryosunu Yoo Bo Ra kaleme alıyor.

Reflection of You dizisinin konusu nedir?

Dizide eş ve anne rollerini bırakıp arzularının peşinden giden bir kadın ile hayat ışığını kaybeden başka bir kadının yolunun kesişmesini anlatıyor. Jung Hee Joo, başarılı bir ressam ve deneme yazarıdır. Eşi, halefi, zengin ve güçlü bir adamdır. İki çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat yaşamaktadırlar. Ancak Hee Joo, hayatını boşa harcadığını düşünür. Daha sonra sanat öğretmeni olan Goo Hae Won ile tanışır. Dizi, bu iki kadının hikayesini ekranlara taşıyor.

Reflection of You dizisi oyuncu kadrosu

Hyun-Jung Go (Hee-Joo)

Shin Hyon Bin (Gu Hae-Won)

Su-an Kim (Lisa)

Jae-young Kim (Seo Woo Jae)

Shin Hye-Ji (Lee Joo Young)

Kim Sang-Ho (Yoon Sang Ho)

Choi Wonyoung (Ahn Hyun Sung)

Reflection of You fragman