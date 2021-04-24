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Recep İvedik filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Ülkemizin komedyenlerinden sevilen Şahan Gökbakar adını Recep İvedik filmleriyle tanıttı. Bu seriye başlayarak sevenlerini sevindiren Gökbakar filmin devamlılığını sürdürdü. Her filminde başka konular ele alan Şahan Gökbakar hakkında birçok merak edilen konular var. Filmler ve kendisi hakkında merak edilen her şey haberimizde

24 Nisan 2021 Cumartesi 19:05
Recep İvedik filmi ne zaman ve nerede çekildi?
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Tanıtımları başladığı günden bu yana yoğun ilgi gören Recep İvedik serisi gün geçtikçe ilgileri üzerine çekiyor. Recep İvedik filmlerinin nerde ve ne zaman çekildiği çok merak ediliyor. İlk film olan Recep İvedik konusunda bir iş adamının yolculuk esnasında cüzdanını düşürür ve bundan sonra Recep’in cüzdanı sahibine vermek için yola çıktığı Antalya macerası konu alınır. Bu filmin yayınlanma tarihi 2008 yılı olmasına rağmen bütün ilgiyi üzerinde devam ettiriyor. Peki sevilen film ne zaman ve nerde çekildi sorularını cevaplandırdık.

Recep İvedik filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Yapım aşaması yıllar önce başlayan Recep İvedik filmi 21 Şubat 2008 tarihinde seyircilerle buluştu. Recep İvedik film serisinin çekim aşamaları farklı mekanlarda gerçekleşti. İlk filmin çekildiği yer Güngören ve Antalya olan film otel hayatında devam etti.

Şahan Gökbakar kimdir?

Sevilen komedyen okul hayatını Ankara da başlayarak ilk okuldan başlayarak üniversite hayatına kadar ODTÜ Kolejinde eğitim hayatını sürdürdü. 1997-1998 yıllarında okuduğu okul olan ODTÜ’de Sosyal Bilimler Bölümünü tamamladı. Hayatını okuyarak devam ettiren Gökbakar 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümüne büyük başarı olan 350 kişi içerisinden ilk dörde girerek okul hayatına başlamış. 2002 yılında bu bölümden mezun olan Gökbakar’ın babası Osman Selçuk Gökbakar, Şahan’ın 8. Yaş gününde 22 Ekim 1988 tarihinde geçirmiş olduğu kaza ile hayatını kaybetti.

ŞAHAN GÖKBAKAR ROL ALDIĞI FİLMLER

2018 Kayhan

2017 Recep İvedik 6

2016 Recep İvedik 5

2015 Osman Pazarlama

2014 Recep İvedik 4

2013 Celal ile Ceren

2010 Recep İvedik 3

2009 Recep İvedik 2

2008 Recep İvedik




Son Güncelleme: 24.04.2021 19:05
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Anahtar Kelimeler:
şahan GökbakarRecep IvedikFilm
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