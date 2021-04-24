Recep İvedik filmi konusu ve oyuncuları

Kanal D ekranlarının yayın takviminde yer alan Recep İvedik filmi pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Film severler, Recep İvedik filminin konusunu araştırırken aynı zamanda filmde görev alan oyuncular da merak ediliyor.

Şahan Gökbakar’ın senaryo ve başrol oyuncusu olduğu Recep İvedik filminin yönetmen koltuğunda Şahan Gökbakar’ın kardeşi Togan Gökbakar oturuyor. Vizyona girdiği dönemde izlenme rekorlarını kıran Recep İvedik filminin senaryosu Şahan Gökbakar, Serkan Altuniğne, Ayşe Germen, Raif İnan tarafından yazılmıştır.

Recep İvedik filmi konusu

Recep İvedik şans eseri yolda bulduğu bir cüzdanın Antalyalı bir işadamına ait olduğunu öğrenir ve Antalya’ya gitmek üzere yola çıkar. Cüzdanı Muhsin Bey’e teslim eden Recep İvedik otelde kalma teklifini kabul etmemesine rağmen çocukluk aşkı Sibel’i görünce otelde kalmaya karar verir. Sibel Recep’i tanımasa da Recep Sibel’in peşinde gezerek samimiyeti kurar.

Recep İvedik oyuncu kadrosu

Oyuncu Rol Notlar Şahan Gökbakar Recep İvedik Togan Gökbakar DJ Fatma Toptaş Sibel Hakan Bilgin Erim Otel Müdürü Lemi Filozof Fazıl Bellboy Tuluğ Çizgen Sibel’in Annesi Asiye Dinçsoy Spa Görevlisi Nedim Doğan Zeynep Aydemir Serkan Altuniğne Ertunç Şenkay Murat Volkan Cal Gamze İnci Hakan Akın Kaan Önal Vural Buldu Muhsin Başaran Otel Sahibi Burcu Sütun İsmail Hakkı Kaya Gürel Serkan Güler Sevgi Bena Biber Batuhan Ergün Ferhat Uçar Gözde Demirbilek

Diğer oyuncular

Mehmet Yumurtacı

Mehmet Güler

Merve Mutlu

Murat Akdağ

Uğur Dede

Volkan Can

Cenk Turanlı

Okan Özden

Onur Özyavaş