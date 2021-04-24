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Recep İvedik filmi konusu ve oyuncuları

Kanal D ekranlarında yayınlanacak Recep İvedik filmi konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Pek çok kişi, Recep İvedik filmi konusu nedir? recep İvedik filmi oyuncuları kimlerdir? sorularını araştırıyor.

24 Nisan 2021 Cumartesi 21:51
Recep İvedik filmi konusu ve oyuncuları
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Kanal D ekranlarının yayın takviminde yer alan Recep İvedik filmi pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Film severler, Recep İvedik filminin konusunu araştırırken aynı zamanda filmde görev alan oyuncular da merak ediliyor.

Şahan Gökbakar’ın senaryo ve başrol oyuncusu olduğu Recep İvedik filminin yönetmen koltuğunda Şahan Gökbakar’ın kardeşi Togan Gökbakar oturuyor. Vizyona girdiği dönemde izlenme rekorlarını kıran Recep İvedik filminin senaryosu Şahan Gökbakar, Serkan Altuniğne, Ayşe Germen, Raif İnan tarafından yazılmıştır.

Recep İvedik filmi konusu

Recep İvedik şans eseri yolda bulduğu bir cüzdanın Antalyalı bir işadamına ait olduğunu öğrenir ve Antalya’ya gitmek üzere yola çıkar. Cüzdanı Muhsin Bey’e teslim eden Recep İvedik otelde kalma teklifini kabul etmemesine rağmen çocukluk aşkı Sibel’i görünce otelde kalmaya karar verir. Sibel Recep’i tanımasa da Recep Sibel’in peşinde gezerek samimiyeti kurar.

Recep İvedik oyuncu kadrosu

 

Oyuncu

Rol

Notlar

Şahan Gökbakar

Recep İvedik

  

Togan Gökbakar

DJ

  

Fatma Toptaş

Sibel

  

Hakan Bilgin

Erim

Otel Müdürü

Lemi Filozof

Fazıl

Bellboy

Tuluğ Çizgen

  

Sibel’in Annesi

Asiye Dinçsoy

  

Spa Görevlisi

Nedim Doğan

    

Zeynep Aydemir

    

Serkan Altuniğne

    

Ertunç Şenkay

    

Murat Volkan Cal

    

Gamze İnci

    

Hakan Akın

    

Kaan Önal

    

Vural Buldu

Muhsin Başaran

Otel Sahibi

Burcu Sütun

    

İsmail Hakkı

    

Kaya Gürel

    

Serkan Güler

    

Sevgi Bena Biber

    

Batuhan Ergün

    

Ferhat Uçar

    

Gözde Demirbilek

    

 

Diğer oyuncular

Mehmet Yumurtacı

Mehmet Güler

Merve Mutlu

Murat Akdağ

Uğur Dede

Volkan Can

Cenk Turanlı

Okan Özden

Onur Özyavaş

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 21:51
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Kanal DRecep IvedikFilmKonusuOyuncuları
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