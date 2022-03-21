Recep İvedik 7 Çıktı Mı? Recep İvedik 7 Ne Zaman Çıkacak? Şahan Gökbakar Duyurdu!

Türkiye'nin en fazla gişe rekoru alan filmlerinden birisi olan Recep İvedik 7 için geri sayım başladı. Şahan Gökbakar duyurdu hayranları heyecanlandı. Türkiye'yi kasıp kavuran Recep İvedik serisi 7.filmi ile vizyonlara girecek. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

TÜM ZAMANLARIN EN FAZLA İZLENEN FİLMİ

Türkiye film gişesinde birinci sırada yer alan Recep İvedik 5, 7 milyon 434 bin izleyici ile rekoru elinde tutuyor. Yine ikinci sırada yer alan Recep İvedik 4 ise 7 milyon 369 bin gişe yapmıştı. Serinin en az izlenen filmlerinden birisi olan Recep İvedik 3 ise vizyonda 3 milyon 326 bin izleyici yapmış ve 29.sırada kendine yer edinmişti.

Türk sinema tarihinin en önemli filmleri arasında gösterilen Recep İvedik için serinin 7.filmi için geri sayım başladı. İşte film ile ilgili detaylar..

ŞAHAN GÖKBAKAR AÇIKLADI!

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RECEP İVEDİK 7 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Serinin yeni filmi olan Recep İvedik 7 için geri sayım başladı. Yaz aylarında ise vizyonlarda yer alması bekleniyor. Şimdiden büyük heyecana ulaşan ve medyada geniş yankı uyandıran Recep İvedik 7 filmi için izleyiciler vizyon tarihini merak ediyor.

RECEP İVEDİK 7 KONUSU

Filmin 7.serisinde konunun ne olacağı çok merak ediliyor. Birçok film yazarı konunun korona virüs ile ilgili olacağını beklerken Recep İvedik verdiği bir röportajda sıradaki maceranın Uzak Doğu'da geçmesini düşündüğünü belirtmişti.