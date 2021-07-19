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Recep İvedik 5 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 5 filmi konusu ve oyuncu kadrosu

2017 yılında vizyona giren Recep İvedik 5 filmi televizyon ekranlarına geliyor. Vizyona girdiği dönem izlenme rekorları kıran Recep İvedik 5 filmi konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Serinin beşinci filmin Recep ve arkadaşları Olimpiyatlara katılacak.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 14:54
Recep İvedik 5 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 5 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar’ın izleyicileri kahkaha tufanına sürüklediği Recep İvedik serisinin 5’inci filmi izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Togan Gökbakar’ın üstlendiği senaryosunu Togan Gökbakar ve Şahan Gökbakar’ın kaleme aldığı Recep İvedik 5 filminin oyuncu kadrosunda ise önemli isimler yer alıyor.

Recep İvedik 5 filmi nerede çekildi?

2017 yılında vizyona giren Recep İvedik 5 filminin çekimleri İstanbul, Antalya ve Üsküp’te çekilmiştir. Film yayınlandığı dönem Türkiye’de 7.4 milyon izlenme rakamına ulaşarak rekor kırmıştı.

Recep İvedik 5 filmi konusu

Kahramanımız Recep, mahalleden arkadaşı şoför İsmet’in cenazesine katılır. Burada İsmet’in aldığı son işi yapmaya karar verir. Recep milli sporcuları olimpiyatlar için Üsküp’e götürecektir. Ancak yolda sporcuların rahatsızlanması sonucunda Recep yarışları arkadaşlarını çağırı ve katılır.

Recep İvedik 5 filmi oyuncuları

Recep İvedik 5 filminde başrol Şahan Gökbakar’a önemli isimler eşlik etmektedir. Filmde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler ise şu şekilde;

Orkan Varan - Akif

Deniz Ceylan - Kafile başkanı Hakan

Nurullah Çelebi - Nurullah Sağlam


Son Güncelleme: 19.07.2021 14:54
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Anahtar Kelimeler:
şahan GökbakarRecep Ivedik 5
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