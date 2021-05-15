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Recep İvedik 4 filminin konusu nedir? Filmde yer alan oyuncular kimlerdir?

Şahan Gökbakar'ın seri olarak çektiği Recep İvedik 4 filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Film severler dizinin konusunu merak ediyor. Recep İvedik 4 filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?

15 Mayıs 2021 Cumartesi 20:25
Recep İvedik 4 filminin konusu nedir? Filmde yer alan oyuncular kimlerdir?
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Ana karakterimiz Recep İvedik oturduğu mahalledeki çocukların futbol takımının antrenörüdür. Çocukların antrenman yaptıkları sahanın müteahhite satılacağını öğrenen İvedik, sahayı geri alabilmek için büyük bir paraya ihtiyaç duyar.

İstenilen parayı nereden alacağını düşünürken birçok yola girer ve en sonunda para ödülü veren bir yarışmaya katılmaya karar verir ve olanlar olur.

Filmin oyuncuları

Şahan Gökbakar Recep İvedik

Ali İhsan Varol Ali İhsan Varol

İrfan Kangı İrfan Bey (Issız ada sunucusu)

Cem Korkmaz Halil İbrahim

Barış Bulut Taylan

Ece İncebay Aslıhan

Ekrem Aral Tuna Arif

Aziz Karakaya Apaçi Serkan

Bena Üçkaleler Simge

Serkan Sağdıç Burak

Caner Tanrıverdi Cenk

Gülşah Yanaş Gaye

Halil İbrahim Yılmaz Necati


Son Güncelleme: 15.05.2021 20:25
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Anahtar Kelimeler:
Recepİvedik4FilmRecepİvedik
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