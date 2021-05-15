Recep İvedik 4 filminin konusu nedir? Filmde yer alan oyuncular kimlerdir?

Ana karakterimiz Recep İvedik oturduğu mahalledeki çocukların futbol takımının antrenörüdür. Çocukların antrenman yaptıkları sahanın müteahhite satılacağını öğrenen İvedik, sahayı geri alabilmek için büyük bir paraya ihtiyaç duyar.
İstenilen parayı nereden alacağını düşünürken birçok yola girer ve en sonunda para ödülü veren bir yarışmaya katılmaya karar verir ve olanlar olur.
Filmin oyuncuları
Şahan Gökbakar Recep İvedik
Ali İhsan Varol Ali İhsan Varol
İrfan Kangı İrfan Bey (Issız ada sunucusu)
Cem Korkmaz Halil İbrahim
Barış Bulut Taylan
Ekrem Aral Tuna Arif
Aziz Karakaya Apaçi Serkan
Bena Üçkaleler Simge
Serkan Sağdıç Burak
Caner Tanrıverdi Cenk
Gülşah Yanaş Gaye
Halil İbrahim Yılmaz Necati
Son Güncelleme: 15.05.2021 20:25