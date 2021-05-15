Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 4 filmi konusu ne? Recep İvedik 4 oyuncuları kim?

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar’ın hayat verdiği ve milyonlarca kişi tarafından izlenen Recep İvedik serisinin 4’üncü filmi bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Togan Gökbakar’ın üstlendiği yapımcılığı Emrah Çoban’ın yaptığı Recep İvedik 4 filminde kahramanımız yeni bir maceranın içine atılacak.

Recep İvedik 4 filmi konusu

Recep İvedik, mahalledeki çocuklara futbol dersi verip antrenörlük yapmaktadır. Futbol oynadıkları mahalledeki sahaya inşaat yapılacağını öğrenen Recep İvedik çocukların oyun sahasını korumak için inşaat yapacak firmanın sahibiyle anlaşır ve ödeme yapmayı kabul eder. Recep İvedik bu parayı kazanmak için çareyi büyük ödül veren yarışmaya katılmakta bulur. Yarışmaya katılan Recep İvedik bir anda kendisini Maldivelrde bulur.

Recep İvedik 4 nerede çekildi?

Recep İvedik 4 filminde de geçen ada sahnelerinin ilk olarak Kilyos’ta çekilmesi bekleniyordu. Ancak ekip Maldivler’de 20 günlük bir çekim ortamı oluşturdu ve Robinson ve Fun adlı iki adada filmin çekimleri gerçekleştirildi.

Recep İvedik 4 filmi oyuncuları

Şahan Gökbakar

Ali İhsan Varol

İrfan Kangı

Arda Hacıoğlu

Gülşah Yanaş

Caner Tanrıverdi

Ece İncebay

Cem Korkmaz

Ekrem Aral Tuna

Bena Üçkaleler