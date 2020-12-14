Recep İvedik 3 konusu nedir, oyuncuları kimler?

En çok izlenen komedi filmlerinin başında gelen Recep İvedik 3, Kanal D ekranlarında yeniden izleyici ile buluşuyor. Yönetmenliğini Togan Gökbakar’ın üstlendiği filmin yapımcılığını ise Faruk Aksoy üstleniyor. Şahan Gökbakar’ın en çok izlenen film serisi Recep İvedik, 3.filmi 2010 yılında vizyona girdi.

Recep İvedik 3 filminin konusu nedir?

Babaannesi vefat ettikten sonra yalnız kalan Recep İvedik, içindeki sıkıntıdan kurtulmak için cinci hocadan, psikoloğa, flüt kursundan tiyatroya kadar birçok yöntem dener. Bu sırada arkadaşının kızı Zeynep’in hayatına girmesiyle yaşadığı maceralar anlatılıyor.

Recep İvedik 3 oyuncu kadrosu

Recep İvedik 3 filminin oyuncu kadrosunda Şahan Gökbakar, Zeynep Çamcı, Sevim Yatlılar, Mehmet Yumurtacı, Volkan Cal, Deniz Bozkurt, Murat Mahmutyazıcıoğlu, Oktay Dener, Vahdet Çakar, Mehmet Önder, Dilara Yüzer, Aslı Nişancı, Turgut Tunçalp, Fatma Edizer, Başar Doğusoy, Bekir Tosun ve Burak Haktanır yer almaktadır.