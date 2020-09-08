Rebecca filminin ilk fragmanı yayınlandı

Online dizi film platformu Netflix’in merakla beklenen yapımı Rebecca’dan ilk fragman yayınlandı. Başrollerinde Kristin Scott Thomas, Lily James ve Armie Hammer’ın yer aldığı film Alfred Hitchcock’un romanından uyarlandı. Film 21 Ekim’de Netflix’te yayınlanacak.

Filmin yönetmen koltuğundayer alıyor. Film 1940 yılında Hitchcock tarafından beyaz perdeye aktarılmış ve o dönem En İyi Film Oscar’ı ödülünü almıştı. Ben Wheatley’in yeniden ekranlara taşıyacağı film sinema severler tarafından merakla bekleniyor.

Film oyuncu kadrosuyla da beklentileri yükseltti. Filmde başrollere Keeley Hawes, Ann Dowd, Ben Crompton gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryo ekibinde ise Jane Goldman, Anna Waterhouse ve Joe Sharpnel bulunuyor. Merakla beklenen film 21 Ekim tarihinde Netflix’te!