Rebecca filminin ilk fragmanı yayınlandı

Online dizi film platformu Netflix’in merakla beklenen yapımı Rebecca’dan ilk fragman yayınlandı. Başrollerinde Kristin Scott Thomas, Lily James ve Armie Hammer’ın yer aldığı film Alfred Hitchcock’un romanından uyarlandı. Film 21 Ekim’de Netflix’te yayınlanacak.
Film oyuncu kadrosuyla da beklentileri yükseltti. Filmde başrollere Keeley Hawes, Ann Dowd, Ben Crompton gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryo ekibinde ise Jane Goldman, Anna Waterhouse ve Joe Sharpnel bulunuyor. Merakla beklenen film 21 Ekim tarihinde Netflix’te!
Son Güncelleme: 08.09.2020 19:33