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Ratched dizi konusu nedir? Netflix'in en çok izlenen dizisi Ratched konusu ve fragmanı

Netflix dijital platformu üzerinden izleyicisi ile buluşan Ratched, rekor izlenme sayısına ulaşmıştır. Ratched dizisi yapılan açıklamalara göre 48 milyon Netflix abonesi tarafından izlenilerek dijital platformlar üzerinde 2020 senesin en çok izlenen dizisi olmuştur. Netflix' in en çok izlenen yapımı Ratched dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu ise henüz izlemeyenler tarafından merak edilmektedir. İşte detaylar...

19 Ekim 2020 Pazartesi 21:46
Ratched dizi konusu nedir? Netflix'in en çok izlenen dizisi Ratched konusu ve fragmanı
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Netflix platformunda yayınlanan Ratched adlı dizinin başrolünde ise American Horror Story’ den tanınan Sarah Paulson bulunmaktadır. Ratched dizisi ise 2020 senesinin en çok izlenme alan dizisidir(dijital platform).

18 Eylül tarihinde izleyicisi ile buluşan Ratched 48 milyon Netflix kullanıcısı tarafından beğenilerek izlendi ve bu izlenme oranı Netflix tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

 

Ratched Dizisinin Konusu Nedir:

Ratched dizisi, akıl hastanesinde çalışmakta olan genç bir hemşirenin hikayesini anlatmaktadır. Çalışmak için kendine bir yer aramakta olan Mildred bir pskiyatri hastanesine iş başvurusunda bulunur. İş başvurusunun kabulünden sonra hastanede yapılmakta olan, insan üzerindeki rahatsız edici deneyleri farkeder. Bu deneyler ise insanın zihinsel sağlığına yönelik yapılmaktadır. Kendini harika bir insan olarak tanıtan Mildred, dışarıdan bakıldığında bir hemşirede olması gereken her şeyi bulundurmaktadır. Ama karakter sağlık sistemine girdikçe ürpertici olan gerçek yüzünü de yavaş yavaş göstermeye başlar.

 

Ratched Dizisi Yapımcı ve Oyuncu Kadrosu:

Dizinin baş yapımcıları: Ryan Murphy, Margaret Riley, Jennifer Salt, Ian Brennan, Michael Douglas, Sarah Paulson, Alexis Martin Woodall, Robert Mitas, Tim Minear ve Aleen Keshishian üstlenmektedir.

Dizinin oyuncu kadrosu ise:


*Dizide Milred Ratched adlı karakteri American Horror Story’ den tanıdığımız Sarah Paulson hayata getirmektedir.

*Gwendolyn Briggs karakterini Cyntia Nixon canlandırmaktadır,

*Hemşire Betsy Bucket karakterini Judy Davis canlandırmaktadır,

*Lenore Osgood adlı karakteri Sharon Stone canlandırmaktadır,

*Dr. Richard Hanover adlı rolde Jon Briones yer almaktadır,

*Edmund Tolleson adlı karakteri Finn Wittrock canlandırmakta,

*Huck adlı karakteri Charlie Carver canlandırmaktadır,

*Dolly adlı karakteri Alice Englert canlandırmakta,

*Louise adlı karakteri Amanda Plummer,

*Charles Wainwright adlı karakteri Corey Stoll canlandırıyor,

*Charloote adlı karakteri Sophie Okonedo canlandırmakta,

*Vali George Wilbun adlı karaktere ise Vincent D’Onofrio hayata getirmektedir.




Son Güncelleme: 19.10.2020 21:46
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