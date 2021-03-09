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Rasim Öztekin'in eşi kimdir? Rasim Öztekin evli miydi, Pelin Öztekin'in annesi kimdir?

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in eşi merak ediliyor. Pek çok kişi, Rasim Öztekin'in eşi kimdir? Rasim Öztekin evli miydi, Pelin Öztekin'in annesi kimdir? sorularını araştırmaya devam ediyor.

09 Mart 2021 Salı 02:22
Rasim Öztekin'in eşi kimdir? Rasim Öztekin evli miydi, Pelin Öztekin'in annesi kimdir?
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Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin sonrasında pek çok kişi oyuncunun eşini araştırmaya başladı. İki evlilik yapan Rasim Öztekin’in tek çocuğu Pelin Öztekin ilk eşinden dünyaya gelmiştir.

14 Ocak 1959 tarihinde dünyaya gelen Rasim Öztekin geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. iki evliliği olan Rasim Öztekin 2005 yılında ikinci evliliğini yaptı.

Kızı Pelin Öztekin uzun yıllar kiloları ile gündemde kalırken son zamanlarda da değişimi ve zayıflığı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Rasim Öztekin’in ikinci eşi kimdir?

2005 yılında hayatını Esra Kazancıbaşı ile birleştiren Rasim Öztekin düğününü Atina’da yapmıştır. Aşk evliliği yaptıklarını belirten ikiliden Rasim Öztekin eşi Kazancıbaşı ile ilgili verdiği röportajda, ‘Esra ile 80’li yıllarda okulda tanışmıştık. O dönemler onun basketbol takımının koçluğunu yapıyordum. 2001 yılında birlikte olmaya başladık. 2005 yılında Atina’da nikah kıyarak evlendik. Başta Fenerbahçe konusunda yaptığım espriler ile sinir ederdim böyle böyle nikah masasına oturduk.’ Dedi.

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 02:22
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