Rasim Öztekin'in Erol Günaydın ve Münir Özkul anısı güldürdü

Türkiye sinema tarihinin, tiyatro tarihinin ve dizi tarihinin en önemli oyuncuları arasına girmeye başaran, kariyeri boyunca birçok yapımda rol alarak başarılı oyunculuklar sergileyen, izleyicinin kalbinde taht kurmayı başaran ünlü oyuncu, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Başarılı oyuncunun vefat etmeden önce Rasim Öztekin TV altında bir YouTube kanalı kurdu ortaya çıktı. Başarılı oyuncu bu YouTube kanalında Erol Günaydın veiçeren bir anı paylaşmıştı. İki önemli ismin kendisi hakkında yaptığı yorumları paylaşan Öztekin, bu ikili arasında kendi adının büyük bir espri konusu olduğunu ifade ederek, Münir abinin Erol’a seslendiğini ve sen git ben Rasim ile geleceğim şeklinde bir cevap aldığını, sonrasında Münir abinin kendisine dönerek Rasim kim acaba diye soru sorduğunu ifade ederek gerçekten esprili bir muhabbet ettiklerini söylemişti.