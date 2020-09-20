Rasim Öztekin, Dümbüllü'nün kavuğunu Şevket Çoruh'a devrediyor

Rasim Öztekin kavuğu Ferhan Şensoy’dan almıştı. Şimdi de Rasim Öztekin Dümbüllü’nün kavuğunu Şevket Çoruh’a verecek.

Tören online olarak izlenebilecek

Rasim Öztekin Ferhan Şensoy’dan devraldığı kavuğu bu akşam saat 20:00’de Şevket Çoruh’a devredecek. Kavuk Devir Teslim Töreninin geliri ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği’ne bağışlanacak. Törende Murak Akkoyunlu ile Şevket Çoruh Bir Baba Hamlet adlı oyunu oynarken, tören ve oyun İBB ve İBB TV üzerinden izlenebilecek.

1968’de Münir Özkul’a devredilmişti

Orta oyunu ve tuluat sanatçısı olan İsmail Hakkı Dümbüllü, ustası Kel Hasan’dan devraldığı kavuğu 1968 yılında usta oyuncu Münir Özkul’a devretmişti. Özkul ise 1989 yılında kavuğu Ferhan Şensoy’a devretmişti. Takvimler 2016 yılını gösterdiğinde ise kavuğun yeni sahibi Rasim Öztekin olmuştu. Kavuğun yeni sahibi ise bu akşam düzenlenecek olan törenle Şevket Çoruh’a devredilecek.