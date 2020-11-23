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Rap Star yarışması ne zaman başlıyor? Sagopa Kajmer ve Ceza Jüri koltuğunda!

Acun Ilıcalı'nın Exxen Tv'de yayınlamaya karar verdiği Rap Star programı jüri üyeleri ve sunucusu belli oldu. Sagopa ve Ceza'nın jüri üyesi olduğu program pek çok rap müzik severi heyecanlandırdı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 19:16
Rap Star yarışması ne zaman başlıyor? Sagopa Kajmer ve Ceza Jüri koltuğunda!
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Tv8’in sahibi Acun Ilıcalı’nın yeni projesi olan Rap Star yarışmasının jüri üyeleri belli oldu. Sunuculuğunu Enis Arıkan’ın üstlendiği Rap Star yarışmasının jüri üyeleri Sagopa Kajmer ve Ceza olacak.

Konu hakkında sabırsız olan pek çok müzik sever sosyal medya hesapları üzerinden araştırmalara ve tartışmalara başladı. Netflix’e rakip olarak çıkarılan Exxen’de yayınlanacağı belirtilen programın jüri üyeleri ve sunucusu kesinleşti.


Türkiye’de rap müzik denildiği zaman akla ilk gelen isimler olan Sagopa Kajmer ve Ceza’nın jüri olacağı açıklamaları sonrasında uzun zamandır küs olan ikilinin program sayesinde barışacağı düşünülüyor. Rap severler uzun zamandır Ceza ve Sagopa’nın birlikte yeni bir şarkı çıkarmalarını isteseler de bu istek yıllardır cevap bulamıyordu. Acun Ilıcalı’nın ikiliyi tekrar bir araya getirecek olması ise büyük heyecana neden oldu.

Rap müziğin son zamanlarda getto kültürüne dahil olması nedeni ile büyük tartışmanın yaşandığı şu günlerde, Ezhel, Ben Fero ve Reynmen gibi isimlerin şarkılarına diss atarak büyük beğeni toplayan Norm Ender nedeni ile rap severler ikiye bölünmüş durumda.

Rapin ustaları olarak adlandırılan Ceza ve Sagopa’nın yapılan getto tarzını rap olarak görmediklerini açıklamalarına rağmen killi hakan ile birlikte bu isimleri desteklemeleri dalga konusu olsa da Norm Ender’in ‘Mekanın Sahibi’ isimli şarkısı sonrasında reklam filminde oynaması da aynı oranda tartışılmıştı.

Ceza ile Sagopa’nın tekrar bir araya gelmesi ise rap aleminde nasıl bir etki yapacak merak ediliyor.



Son Güncelleme: 23.11.2020 19:16
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Anahtar Kelimeler:
ExxenAcun IlıcalıRap StarCezaSagopaJüri
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