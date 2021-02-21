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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç Hollywood projesinde görev alacak!

Diriliş Ertuğrul dizisinde ki Halime Sultan rolü ile yükselişe geçen Esra Bilgiç Hollywood'un dikkatini çekmeye devam ediyor. Başrolünde Orlando Bloom'un olduğu bir proje için teklif alan Bilgiç'in başarısı alkış topladı.

21 Şubat 2021 Pazar 21:39
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç Hollywood projesinde görev alacak!
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Ramo dizisinde ki rolü ile adından söz ettirmeye devam eden Esra Bilgiç Hollywood’un dikkatini çekmeyi başardı. Dünyaca ünlü yıldız oyuncu Orlando Bloom’un başrolünde olduğu bir projeye dahil olan Bilgiç karakteri ve projeye ilişkin bilgi vermedi.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Sultan karakteri ile adından söz ettiren Esra Bilgiç büyük bir çıkış yakalayarak projelerde görev almaya başlamıştı. Ramo dizisine dahil olduktan sonra çıkışını devam ettiren Esra Bilgiç Hollywood’dan teklif aldı.

Esra Bilgiç kimdir?

14 Ekim 1992 tarihinde Ankara’da doğan Esra Bilgiç, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezundur.

Londra’da bulunan Royal Academy of Dramatic Arts bölümünde Drama ve Ses eğitimi alan Esra Bilgiç oyunculuğa ilk defa Diriliş Ertuğrul dizisinde ki Halime Sulta rolü ile başlamıştır.

Geçmiş dönemlerde Beşiktaşlı oyuncu Gökhan Töre ile evli olan Bilgiç 2019 yılında boşanmıştır. İstanbul Şehir Üniversitesinde Hukuk Bölümü eğitimine devam eden Bilgiç 28 yaşındadır ve Ramo dizisinde görev almaktadır.

 



Son Güncelleme: 21.02.2021 21:39
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RamoSibelEsra BilgiçOrlando BloomHollywoodTeklif
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