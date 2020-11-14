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Ramo’nun ailesi öldü mü, yaşıyor mu? Ramo'yu kim kaçırdı?

Ramo dizisinin 13 Kasım Cuma günü yayınlanan bölümü nefesleri kesti. Son bölümde Ramo ve ailesi kaçırılırken izleyiciler Ramo’nun ailesi öldü mü, yaşıyor mu ve Ramo’yu kim kaçırdı sorularını araştırmaya başladı.

14 Kasım 2020 Cumartesi 14:22
Ramo’nun ailesi öldü mü, yaşıyor mu? Ramo'yu kim kaçırdı?
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo son bölümüyle nefes kesti. Dizinin 13 Kasım Cuma günü yayınlanan bölümünde Ramo’nun ailesi büyük bir saldırı altında kaldı. Bu sahnelerin ardından yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu.


Dizinin son bölümünde Ramo kendisini yakalamak isteyen başta Doğu olmak üzere birçok kişiyle karşı karşıya geldi. Aksiyon dolu sahneleri nefesleri kesti. Son sahnede ise Ramo Cihangir’in yanına giderken kaçırıldı. Ramo’nun yanı sıra ailesi de bilinmeyen kişiler tarafından kaçırıldı. Bu sahnelerin ardından Ramo ve ailesini kimin kaçırdığı merak konusu oldu.

Ramo dizisi 20 Kasım Cuma neler olacak? Ramo’yu kim kaçırdı?

Ramo dizisinin son bölümünde yaşananların ardından izleyiciler yeni bölümü iple çekiyor. Çok büyük ihtimalle Ramo’nun ailesi öldürülmedi ve yeni bölümde Ramo ailesini kurtarmak için yeni bir maceranın içerisine girecektir.



Son Güncelleme: 14.11.2020 14:22
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Anahtar Kelimeler:
RamoDizi
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