Ramo yeni büyük patron kim?

Medyayla paylaşılan bilgilere göre Yıldırım isminde yeni bir karakterinin eklenmesi halinde Ramo’nun baş düşmanı olacağı bekleniyor. Son olarak Ramo, Mazhar ve Orhan’ı kendi safına geçmesi ile Cihangiri öldürmeyi başarmıştı. Bu duruma en çok Cihangiri yöneten Yıldırım Bey üzülmüştü. Başkalarını yönlendirerek kendisi hep arka planda kalan Yıldırım Bey, artık gün yüzüne çıkamaya hazırlanıyor.
Yeni büyük patron Ramo Yıldırım kim?
Şu an için Yıldırım Bey karakterini canlandıracak oyuncu belli değil. Birkaç hafta daha sonra kararlaştırılıp ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.
Son Güncelleme: 14.02.2021 21:00