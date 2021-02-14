Ramo yeni büyük patron kim?

Medyayla paylaşılan bilgilere göre Yıldırım isminde yeni bir karakterinin eklenmesi halinde Ramo’nun baş düşmanı olacağı bekleniyor. Son olarak Ramo, Mazhar ve Orhan’ı kendi safına geçmesi ile Cihangiri öldürmeyi başarmıştı. Bu duruma en çok Cihangiri yöneten Yıldırım Bey üzülmüştü. Başkalarını yönlendirerek kendisi hep arka planda kalan Yıldırım Bey, artık gün yüzüne çıkamaya hazırlanıyor.

Yeni büyük patron Ramo Yıldırım kim?

Dizide İstanbul’un ağır adamlarından olan hatta baba dedikleri Yıldırım Cihangirin ölümüyle Ramo’dan kurtulamayacağını anlayınca Ramo’ nun karşısına bizzat kendisi çıkmaya hazırlanıyor. İntikamını Ramo’nun sevdiği kişilerden alma başlayacak olan Yıldırım için Ramo’nun da planları devam ediyor. Bakalım Ramo’ yu yeni bölümlerde ne bekliyor.

Şu an için Yıldırım Bey karakterini canlandıracak oyuncu belli değil. Birkaç hafta daha sonra kararlaştırılıp ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

