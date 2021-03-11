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Ramo yeni bölüm neden yok? Ramo 12 Mart neden yayınlanmıyor, ne zaman yayınlanacak?

Son zamanların en sevilen dizilerinden olan Ramo 12 Mart’ta neden yeni bölüm yayınlamayacak sorusu hayranları tarafından oldukça merak edildi. 36.bölümünün bu hafta yayınlanmayacağı dizinin neden 1 hafta ekranlara ara verdiğini sizler için araştırdık. İşte dizi hakkındaki tüm detaylar…

11 Mart 2021 Perşembe 12:23
Ramo yeni bölüm neden yok? Ramo 12 Mart neden yayınlanmıyor, ne zaman yayınlanacak?
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Reyting sıralamalarında her zaman ilk 5’te yer almayı başaran dizi Ramo neden bu hafta 12 Mart’ta yayınlanmıyor? Geçen haftalarda dizinin 1 hafta ara verecek olması gündem olmuştu ve bu ara 12 Mart haftasına denk geldi. Peki dizi neden ara verdi? Haberimizde bu konu hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

Ramo 12 Mart’ta neden yeni bölüm yayınlamayacak?

Ramo dizisinin yapımcı olan BKM Film elinde stok bölüm bulunduramıyor ve bölümleri hep son anda kanala teslim ediyordu. Bölümlerini son anda hazırladıkları için bu hafta ara vermek kaçınılmaz oldu çünkü sette bu hafta üst üste 2 kez grip vakası tespit edildi. Şuana kadar Ramo dizisinde henüz koronavirüse yakalanan çıkmadı ancak BKM Film grip belirtileri gösteren kişiler olduğu anda seti iptal ediyor ve test sonuçları çıkana kadar çalışmaya geçmiyorlar. 

 

Ramo 36. Bölüm neden yok?

Set ekibinin sağlığını düşünen BKM Film grip vakaları sebebiyle sete ara verdiğinden yeni çekimler yapamadılar. 36. Bölüm’ün çekimlerini 8 Mart itibari ile tamamlayan ekip, montaj ve diğer işlerin tamamlanmasıyla bölümü 12 Marta yetiştirilebilirdi ancak bu sefer de 37.bölüm yetişmeyecekti. Yani Ramo dizisinin ara vermesi kaçınılmazdı bu hafta olmasa bile haftaya ara vermesine kesin gözüyle bakılıyordu. Bu yüzden 12 Mart günü yayınlanacak olan 36. Bölümü haftaya erteledi.

Çok sevilen dizi Ramo’nun 36. Bölümü 19 Mart günü yayınlanacak ve eğer koronavirüs vakaları çıkmazsa çekimlerin ara vermeden Mayısıs ayının ortalarına kadar süreceği düşünülüyor. Ancak koronavirüs vakası çıkması durumunda dizinin tekrar 1 hafta ara vermesi zorunda kalacağı düşünülüyor.



Son Güncelleme: 11.03.2021 12:23
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Anahtar Kelimeler:
Ramo12 Mart1 Hafta AraKoronavirüs
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