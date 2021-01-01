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Ramo yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Ramo 1 Ocak neden yayınlanmadı?

Yılbaşında dizi ekipleri için 2 haftalık bir tatil verilmesi söz konusuydu. Bu sene istisna yapılsa da ara veren bazı diziler oldu. Ramo da bunlardan birisidir. 1 Ocak günü yayına girmeyecek olan dizi için ya son bölümünün ya da eski heyecanlı bölümlerden oluşacak olan özel bir bölümün yayınlanacağı düşünülmektedir.

01 Ocak 2021 Cuma 04:16
Ramo yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Ramo 1 Ocak neden yayınlanmadı?
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Ramo dizisi yeni bölüm neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Esra Bilgiç, Murat Yıldırım, İlker Aksum ve Olgun Şimşek gibi isimlerin paylaştığı ve Show TV ekranlarında yayınlanan ekranların sevilen dizilerinden biri olan Ramo, 1 Ocak Cuma günü yayınlanmayacak. Severleri tarafından oldukça merak edilen bu konu, kafalarda neden yayınlanmayacak sorusunu oluşturdu. İşte detaylar..

 

Ramo neden yayınlanmayacak?

Yılbaşında her sene yayında olan diziler ve dizi ekipleri en az 2 hafta olmak üzere tatil veriyorlardı ve dizilerin yeni bölümlerini yayınlamıyorlardı. Bu yıl istisnai bir durum söz konusu oldu. Dizilerin devam etme kararı alındı ancak bazı diziler alınan bu karara uymadı. Bu dizilerden bir tanesi de Ramo’dur. Bu karar uymayıp 1 Ocak Cuma günü yeni bölümünü yayınlamayacak olan dizinin yeni bölümünün ne zaman olacağı merak konusu oldu.

1 Ocak günü yayına girmeyecek olan dizinin gününde, ya dizinin son bölümü yayınlanacak ya da sevilen ve heyecanlı olan bölümlerden oluşan özel bir bölüm yayınlanacak. Yeni bölümleriyle ekrana gelmeye ise 8 Ocak Cuma günü, yine kendi saatinde ve kendi gününde yayınlanacak. Yükselişte olan ve yükselmeye devam eden reytingler hakkında, verilen ara yüzünden düşüş yaşanabileceği söz konusudur. Show TV, yılbaşında ara vermemeyi, devam etmeyi seçebilirdi ancak yükselişte olan reytingler oyuncuların ve dizi ekiplerinin tatil yapmaması için bir engel olmadığı konusunda karar kıldı. Şöyle bir durum da söz konusudur ki 1 Ocak akşamı 2 adet yeni başlayacak olan projenin olması, Ramo dizisi için tehlike arz edebilir. Başlayacak olan Son Yaz ve Akıncı isimli diziler, küçük bir ihtimal de olsa Ramo dizisinin seyircisini kendilerine çekebilir. Cuma akşamı Ramo dizisi yayınlanmayacak da olsa o akşam pek çok dizi yayınlanacaktır. Son Yaz, Akıncı, Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Payitaht Abdülhamit ve Akrep gibi pek çok dizi bunlardan birkaçıdır.

Dizinin son bölümünde Yavuz’un öldürülmesi ile birlikte ekipten ayrılan Yiğit Özşener ile birlikte nasıl gelişmeler olacak merak ediliyor. Gelecek bölüm soruların giderilmesi için 8 Ocak Cuma akşamı seyirciler tarafından dört gözle beklenecek.



Son Güncelleme: 01.01.2021 04:16
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Anahtar Kelimeler:
RamoShow Tv
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