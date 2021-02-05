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Ramo yeni bölüm ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo yeni bölümü ile ne zaman izleyici karşısına çıkacak merak ediliyor.

05 Şubat 2021 Cuma 14:23
Ramo yeni bölüm ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?
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Başrollerini Murat Yıldırım ve Esre Bilgiç’in oynadığı Ramo dizisi her hafta Cuma günü saat 20.00’de Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

Son bölümde Ramo, İstnabul’un patronları denilen grup tarafından görevlendirilmektedir. Kabul etmediği takdirde ise ailesini kaybedecektir. Sibel’in ise Gizem adında bilmediği bir kardeşi ortaya çıkar. Kardeşi Nehir bulmuştur. Bu olaylar içine Ramo Sibel’e bir sürpriz hazırlar.

Yeni bölümde ne olacak?

Yeni bölüm fragmanını izleyenler Nehir ile Ramo’nun büyük anlaşmasını merak ediyor.

Ramo dizisini genel konusu babasını büyük bir adaletsizlik sonucu kaybeden Adanalı Ramo’nun adaleti getirme çabasını anlatıyor. Ramo, zeki, korkusuz ve adalet arayışında ayrıca aşık ve ailesini çok seven bir adam.



Son Güncelleme: 05.02.2021 16:15
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Anahtar Kelimeler:
RamoShowTVAdana
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