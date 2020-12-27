Ramo Yavuz öldü! Yiğit Özşener dizinin kadrosundan ayrıldı

Ramo Yavuz Öldü Mü?

Show TV kanalında seyircisiyle buluşan Ramo’ da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Cuma akşamları yayınlanan dizide, ilk bölümden itibaren gördüğümüz Yavuz (Yiğit Özşener) ölerek ayrıldı. Seyirci ayrılığın kesin olup olmadığını merak ederken başarılı oyuncunun diziden ayrıldığı kesinleşti.

Yavuz Karakteri Öldü Mü?

BKM tarafından hazırlanan dizide Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve Olgun Şimşek yer almaktadır. Sevilen karakterlerden biri olan Yavuz, senaryo gereği ölerek diziden ayrılmıştır.

Ünlü oyuncu Özşener bu ayrılığı twitter üzerinden bir açıklamada bulunarak duyurdu.

Özşener, şu açıklamayı yaptı:

Yiğit Özşener Twitter'da: "Dünyalılar! Dünya, gücün değil vicdanın etrafında döner. Ve zaman - hep değilse de sıklıkla – hak edilmemiş payeleri geri almayı da, hak edilmiş ama verilmemiş olanları vermeyi de bilir. Yavuz Bey sizleri selamlar. Perde kapanır. #veda https://t.co/rpbNmzKt72" / Twitter