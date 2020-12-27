Ramo Yavuz neden yok? Yiğit Özşener Ramo dizisinden ayrıldı mı?

Reyting sıralamasında üst sıralarda yer alan, insanlar tarafından çokça sevilen Ramo dizisinde yaşanan oyuncu değişikliklerden dolayı son sahnede yaşanan Yavuz karakterinin vurulması akıllara Yiğit Özşener’in diziden ayrılacak mı sorularını getirdi. Peki Yiğit Özşener diziden ayrılacak mı?

Ramo’nun Yavuzu Dizide Ölecek Mi?

Senaryo gereği son bölümde Yavuz toplantıya hazırlanırken Ramo ile karşı karşıya gelmesiyle, ne kadar Yavuz Ramo’yu tehdit etmiş olsa da sahnenin sonunda Ramo Yavuz’u vuruyor. Senaryoda rolünün bitmesiyle Yavuz karakterini canlandıran Yiğit Özşener diziye veda ediyor.

Yiğit Özşener Ramo’dan Çıkacak Mı?

Ramo’nun çok sevinen Yavuz karakterine hayat veren Yiğit Özşener diziden ayrıldı. Yiğit Özşener instagram hesabından yaptığı paylaşımda; “Dünyalılar! Dünya, gücün değil vicdanın etrafında döner. Ve zaman – hep değilse de sıklıkla – hak edilmemiş̧ payeleri geri almayı da hak edilmiş̧ ama verilmemiş̧ olanları vermeyi de bilir. Yavuz Bey sizleri selamlar. Perde kapanır.” sözleriyle dizinde ayrıldığını sevenlerine duyurdu.

Yiğit Özşener Ramo’ya Geri Dönecek Mi?

Ramo’nun Yavuz’u kimdir?

Senaryo gereği diziye ölerek veda eden Yavuz’un diziye geri döneceği düşünülmüyor. Şu an gündemde olan bazı dizilerde ölü gösterilen karakterlerin geri dönmesi üzerine Ramo dizisinin Yavuz’u geri dönecek mi soruları akılları karıştırdı.

Bir dönem Ramo ile iyi anlaşan Yavuz daha sonra Cihangir’in sağ kolu olmuştur. İzleyiciler tarafından çok sevilen Yavuz karakterini başarılı oyuncu Yiğit Özşener canlandırmaktadır. Birçok başarılı projelere imza atan Yiğit Özşener, Ramo da canlandırdığı Yavuz karakteri ile büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.