İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Ramo Taner karakterini kim canlandırıyor? Bora Cengiz kimdir?

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Ramo Taner karakterini kim canlandırıyor? Bora Cengiz kimdir? haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 4 Haziran 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 19:33
Ramo Taner karakterini kim canlandırıyor? Bora Cengiz kimdir?
Takip Et:

Oyuncunun gerçek adı Bora Cengiz, 9 Aralık 1990 İstanbul doğumlu Ramo dizisinde Cihangir'in oğlu Taner'i canlandırıyor.

Kadir Has Üniversitesi oyunculuk bölümünü tamamladı. Oyunculuğun yanı sıra şarkı da söylüyor. Bora Cengiz ekranların sevilen dizisi Ramo’da Taner karakterini canlandırmaktadır.

Show TV ekranlarında gösterilen Ramo dizisi Cuma akşamı yeni sezonda yeni oyuncularla ekrana geldi. Yeni sezonda Ramo dizisinde Taner karakterini canlandıran Bora Cengiz, kariyerine 2009 yılında Kıskanmak adlı projeyle adım atmıştır.

Bora Cengiz’in (Ramo Taner) Oynadığı Dizi ve Filmler Hangileridir?

Ramo (Taner) – 2020

Çıplak (Yiğit) – 2020

Tutunamayanlar (Tunç) – 2020

Tilki Yuvası – 2018

Servet – 2018

Fenomen – 2018

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Anıl) – 2017

Bodrum Masalı (Cenk) – 2016 / 2017

Çilek Kokusu (Gani) – 2015

Uzun Yol (Murat) – 2014

Yedi Güzel Adam (Cevat) – 2014

Sana Bir Sır Vereceğim – 2013

Türkan (Tuğrul) – 2010

Kavak Yelleri (Cihan) – 2010

Kıskanmak (Nüzhet) – 2009


Son Güncelleme: 04.06.2021 19:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TanerShow TvRamo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti

Popüler Haberler

MPİ On Numara 4 Haziran 2021 Cuma sonuçları sorgulama ekranı
Arka Sokaklar dizisi Nuray Yıldız’ı kim canlandırıyor? Rabia Kaya'nın biyografisi
Bozkır Aslanı Celaleddin 3. bölüm izle full, tek parça izle
Ramo Taner karakterini kim canlandırıyor? Bora Cengiz kimdir?
Son Yaz 21. bölüm izle full, tek parça izle
Show TV canlı yayın akışı 4 Haziran 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
4 Haziran 2021 Cuma Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 4 Haziran 2021 Cuma Dünya genelinde vaka sayısı
Kanal 7'de 4 Haziran 2021 Cuma tarihinde ne var? Kanal 7 4 Haziran 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap kimdir? Evren Burak Haktanır yaşı ve oynadığı diziler
Menajerimi Ara dizisi Emir’i kim canlandırıyor? Burak Tozkoparan'ın biyografisi
Survivor 2021 111. bölüm fragmanı 5 Haziran 2021 Cumartesi TV 8
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınavında hangi konular yer alıyor?
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Oyuncu Nuray Şerefoğlu kimdir? Nuray Şerefoğlu nereli, kaç yaşında? Nuray Şerefoğlu hangi projelerde yer aldı?
Sgk askerlik borçlanması en düşük ve en yüksek ne kadardır? 2021
Payitaht Abdülhamid dizisinin İzak Fernandez'i Cansu Fırıncı'nın hayat hikayesi!
Payitaht Abdülhamid Saliha Sultan karakterini kim canlandırıyor? Vildan Atasever kimdir?
Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan karakterini kim canlandırıyor? Alara Turan kimdir?
Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Sueda Çil kimdir, nereli yaşı kaç?
Seni Çok Bekledim Umut kimdir? Ömer Gökay Şanlıer hakkında bilgiler
Arka Sokaklar dizisi Esra kimdir? Gaye Gürsel hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.