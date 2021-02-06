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Ramo Sibel'in mezarında çalan Zeynep Bastık - Eklemedir Koca Konak şarkısı ve sözleri

Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinde heyecan dur durak bilmiyor. Her yeni bölümünde ayrı bir aksiyona atılan Ramo'nun hikayesi seyircileri etkilemeyi başarıyor. Dizinin son bölümünde ekranlara gelen "Eklemedir Koca Konak" şarkısını kimin seslendirdiği ve şarkının sözleri en çok merak edilen konular arasında yerini aldı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 03:28
Ramo Sibel'in mezarında çalan Zeynep Bastık - Eklemedir Koca Konak şarkısı ve sözleri
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Başrollerini Esra Bilgiç ile Murat Yıldırım’ın paylaştığı Ramo dizisi, bugün seyircilere duygu dolu anlar yaşattı.  Düğüne yapılan baskın sonucunda ağır yaralanan Sibel, hastanede kurulan tuzak sonrası vefat etti. Ramo’nun Sibel’in mezarında olduğu sahneyi seyredenler gözyaşlarına hakim olamadı. Sahnede çalan şarkıysa dillere dolandı. Ünlü şarkıcı Zara’ya ait olan Eklemedir Koca Konak şarkısını Zeynep Bastık başarıyla seslendirmeyi başarmış.

Zara | Eklemedir Koca Konak sözleri!

Zeynep Bastık | Eklemedir Koca Konak sözleri!

Eklemedir koca konak ekleme (aman aman)

Nazlı da yârim yine yine geldi aklıma

Nazlı da yârim yine yine geldi aklıma

Nasıl edeyim başımdaki sevdaya? (aman aman)

Aman aman dostlar yoldan geldim, yorgunum

Orta da boylu bir yiğide vurgunum

Aman aman dostlar yoldan geldim yorgunum

Orta da boylu bir yiğide vurgunum

Bizim bağa gideriken serhaya (aman aman)

Çektiler kolumdan beni tenhaya

Çektiler kolumdan beni tenhaya

Nasıl edeyim başımdaki sevdaya? (aman aman)

Aman aman dostlar kabir de bana dar gelir

Bu gençlikte ölüm bana zor gelir

Aman aman dostlar kabir de bana dar gelir

Bu gençlikte ölüm bana zor gelir

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 03:28
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