Ramo Sibel'in mezarında çalan Zeynep Bastık - Eklemedir Koca Konak şarkısı ve sözleri

Başrollerini Esra Bilgiç ile Murat Yıldırım’ın paylaştığı Ramo dizisi, bugün seyircilere duygu dolu anlar yaşattı. Düğüne yapılan baskın sonucunda ağır yaralanan Sibel, hastanede kurulan tuzak sonrası vefat etti. Ramo’nun Sibel’in mezarında olduğu sahneyi seyredenler gözyaşlarına hakim olamadı. Sahnede çalan şarkıysa dillere dolandı. Ünlü şarkıcı Zara’ya ait olan Eklemedir Koca Konak şarkısını Zeynep Bastık başarıyla seslendirmeyi başarmış.
Zara | Eklemedir Koca Konak sözleri!
Zeynep Bastık | Eklemedir Koca Konak sözleri!
Eklemedir koca konak ekleme (aman aman)
Nazlı da yârim yine yine geldi aklıma
Nazlı da yârim yine yine geldi aklıma
Nasıl edeyim başımdaki sevdaya? (aman aman)
Aman aman dostlar yoldan geldim, yorgunum
Orta da boylu bir yiğide vurgunum
Aman aman dostlar yoldan geldim yorgunum
Bizim bağa gideriken serhaya (aman aman)
Çektiler kolumdan beni tenhaya
Çektiler kolumdan beni tenhaya
Nasıl edeyim başımdaki sevdaya? (aman aman)
Aman aman dostlar kabir de bana dar gelir
Bu gençlikte ölüm bana zor gelir
Aman aman dostlar kabir de bana dar gelir
Bu gençlikte ölüm bana zor gelir