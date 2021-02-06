Ramo Sibel ölüyor mu, Esra Bilgiç Ramo dizisinden ayrılıyor mu?

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden Ramo, yayınlanan son bölümünde izleyicileri şok etti. Başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgi ve İlker Aksum’un yer aldığı Ramo 31.bölümü ile seyircinin karşısına çıktı. Son bölümde düğüne baskın yapılmış ve Sibel ağır yaralanmıştı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sibel’e orada da tuzak kuruldu.

Ramo Sibel öldü mü?

Ramo’nun son bölümünde düğüne yapılan baskın sonrası Sibel yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Fakat yaralı halde hastanede tedavi gören Sibel’in odasına iki kişi bomba yerleştirdi. Bombanın patlamasıyla çıkan yangını itfaiye söndürdü. Yangın sonrasında Ramo, oda da Sibel’in yüzüğünü buldu.

Bölümün final sahnesindeyse patlama sonrasında çok sevdiği kişiyi kaybeden Ramo, Sibel’in mezarının başında ağlıyordu.

Esra Bilgiç Ramo dizisinden ayrıldı mı?

Ramo dizisinde Sibel karakterini oynayan Esra Bilgiç, geçen haftalarda diziye veda edeceği iddialarını yalanlamıştı. Son bölümde yayınlanan mezar sahnesi sonrasında gözler tekrardan güzel oyuncu Esra Bilgiç’e çevrildi. Son bölümde yayınlanan sahneleri sosyal medya hesabından paylaşan Bilgiç, henüz ayrılığına dair bir açıklama yapmadı.

Ramo 31.bölümde ne oldu?

Sibel ağır yaralanmıştır ve hayatta kalması da Nehir’e bağlıdır. Nehir, Sibel’in hayatta kalmasının karşılığında Ramo’dan ağır bir bedel ödemesini istemektedir. Ayrıca Ramo’da düğüne baskın yapanların Korkot’un olduğunu öğrenir. Korkut ile yüzleşmek içinde Mazhar’dan masayı toplantıya çağırtır. Ramo, Korkut’un canını ister ama Korkut’ta Ramo’ya karşı büyük bir kozu var. Ramo, bu yüzden çok zor durumda kalır.