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Ramo Sibel ölecek mi? Sibel karakterini oynayan Esra Bilgiç diziden mi ayrılıyor?

Show TV’nin sevilen dizisi Ramo, tüm hızıyla devam ediyor. İlgiyle takip edilen dizinin son bölümünde Sibel karakterini oynayan Esra Bilgiç vurulmuştu. Peki, Esra Bilgiç diziden ayrılacak mı? İşte detaylar...

06 Şubat 2021 Cumartesi 01:16
Ramo Sibel ölecek mi? Sibel karakterini oynayan Esra Bilgiç diziden mi ayrılıyor?
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Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Ramo, heyecanı yüksek bir şekilde devam ediyor. Cuma günü izleyiciyle buluşan dizi, 30 bölümü geride bıraktı. Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in başrol oynadığı dizinin son bölümde Esra Bilgiç’in canlandırdığı Sibel karakteri vuruldu. Diziye takip eden izleyiciler ise Sibel karakterinin ölüp ölmeyeceğini araştırmaya başladı. İntenet üzerinden araştırma yapan diziseverler, Esra Bilgiç’in diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor.

Sibel ölecek mi?

Cuma akşamı yayınlanan son bölümde Esra Bilgiç’in canlandırdığı Sibel karakteri vurulmuştu. Sibel’in ölüp ölmeyeceği herkes tarafından merak ediliyordu. Dizinin senaryosuna göre Sibel karakteri ölmeyecek. Ciddi şekilde yaralanacak karakter, sonraki bölümlerde de dizide yer alacak. Yani Esra Bilgiç diziden ayrılmıyor.



Son Güncelleme: 06.02.2021 01:16
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Anahtar Kelimeler:
Show TvRamoRamo SibelEsra BilgiçMurat Yıldırım
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