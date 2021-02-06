Ramo Sibel ölecek mi? Sibel karakterini oynayan Esra Bilgiç diziden mi ayrılıyor?

Sibel ölecek mi?

’nin ilgiyle takip edilen dizisi, heyecanı yüksek bir şekilde devam ediyor. Cuma günü izleyiciyle buluşan dizi, 30 bölümü geride bıraktı.ve’in başrol oynadığı dizinin son bölümde Esra Bilgiç’in canlandırdığı Sibel karakteri vuruldu. Diziye takip eden izleyiciler ise Sibel karakterinin ölüp ölmeyeceğini araştırmaya başladı. İntenet üzerinden araştırma yapan diziseverler, Esra Bilgiç’in diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor.

Cuma akşamı yayınlanan son bölümde Esra Bilgiç’in canlandırdığı Sibel karakteri vurulmuştu. Sibel’in ölüp ölmeyeceği herkes tarafından merak ediliyordu. Dizinin senaryosuna göre Sibel karakteri ölmeyecek. Ciddi şekilde yaralanacak karakter, sonraki bölümlerde de dizide yer alacak. Yani Esra Bilgiç diziden ayrılmıyor.