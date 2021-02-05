Ramo Sibel ölecek mi, ağır yaralanan Sibel diziden ayrılacak mı? Esra Bilgiç Ramo'ya veda mı ediyor?

Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Ramo tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan 30.bölümünde Sibel’in vurulması izleyenleri şok etti.

Ramo Sibel ölecek mi?

Esra Bilgiç kimdir?

Geçen hafta yayınlanan son bölümde düğünde vurulan Sibel, ağır şekilde yaralanmıştı. İzleyicikler bu durum karşısında hayrete düşerken Sibel ölüp ölmeyeceği konuşulmaya başlandı. Konu ile ilgili bir açıklama yapılmazken yayınlanacak yeni bölümde durumun netlik kazanması bekleniyor.

14 Ekim 1992 senesinde Ankara’da doğan Esra Bilgiç, üniversiteyi Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji bölümünde tamamladı ardından da Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümüne başladı. Oyunculuğa ilk olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde başlayan güzel oyuncu dört sezon boyunca dizide Halime karakteri ile rol almıştır. Sonrasında Kanal D’de yayınlanan Bir Umut Yeter dizisinde yer alan güzel oyuncu şimdilerde Ramo dizisinde Sibel karakterini oynamaktdır.