Ramo Sibel ölecek mi, ağır yaralanan Sibel diziden ayrılacak mı? Esra Bilgiç Ramo'ya veda mı ediyor?

Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Ramo tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan 30.bölümünde Sibel’in vurulması izleyenleri şok etti.
Ramo Sibel ölecek mi?
Esra Bilgiç kimdir?
14 Ekim 1992 senesinde Ankara’da doğan Esra Bilgiç, üniversiteyi Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji bölümünde tamamladı ardından da Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümüne başladı. Oyunculuğa ilk olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde başlayan güzel oyuncu dört sezon boyunca dizide Halime karakteri ile rol almıştır. Sonrasında Kanal D’de yayınlanan Bir Umut Yeter dizisinde yer alan güzel oyuncu şimdilerde Ramo dizisinde Sibel karakterini oynamaktdır.
Son Güncelleme: 05.02.2021 19:52