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Ramo Sibel öldü mü? Esra Bilgiç Ramo dizisinden ayrıldı mı?

SHOW TV’nin başarılı dizisi ‘Ramo’ hafta içi her gün cuma akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Murat Yıldırım’ın başrolde oynadığı dizide heyecan devam ediyor. Cuma akşamları seyircisi ile buluşan dizide Sibel’e ne oldu? Sibel diziden çıkıyor mu?

30 Ocak 2021 Cumartesi 14:32
Ramo Sibel öldü mü? Esra Bilgiç Ramo dizisinden ayrıldı mı?
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SHOW TV’nin sevilen dizisi ‘Ramo’ 29 Ocak 2021 tarihinde 30. Bölümünü tamamlandı. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in oynadığı dizi her geçen gün beğenilmeye devam ediyor. Son bölümde heyecanı doruklarda yaşatan dizide Ramo’nun sevgilisi Sibel’in durumu merak ediliyor. Senaryo gereği düğün günü silahlı saldırıya uğrayan Sibel diziden çıkacak mı?

Ramo ve Sibel’in büyük aşkı mutlu son ile bitmeye hazırlanırken Sibel kendisinden habersiz hazırlanan düğünde Sibel vurularak izleyicilerin kafasında soru işareti bıraktı. Her Cuma akşamı saat 20.00 ‘da yeni bölümleri ile karşımıza çıkan ‘Ramo’ da gelecek hafta neler olacağı Ramo izleyicileri tarafından oldukça merak ediliyor.

Kanından yaralanan Esra Bilgiç dizide Sibel karakterini canlandırmakta. Diziden ayrılma gibi bir durumun olmadığı söz konusu. Senaryo gereği vurulma sahnesi olduğu beklenmektedir. Esra Bilgiçten henüz bir açıklama gelmedi.



Son Güncelleme: 30.01.2021 14:32
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Anahtar Kelimeler:
Shox TvRamoEsra BilgiçMurat Yıldırım
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