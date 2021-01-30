Ramo Sibel öldü mü? Esra Bilgiç Ramo dizisinden ayrıldı mı?

SHOW TV’nin sevilen dizisi ‘Ramo’ 29 Ocak 2021 tarihinde 30. Bölümünü tamamlandı. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in oynadığı dizi her geçen gün beğenilmeye devam ediyor. Son bölümde heyecanı doruklarda yaşatan dizide Ramo’nun sevgilisi Sibel’in durumu merak ediliyor. Senaryo gereği düğün günü silahlı saldırıya uğrayan Sibel diziden çıkacak mı?
Kanından yaralanan Esra Bilgiç dizide Sibel karakterini canlandırmakta. Diziden ayrılma gibi bir durumun olmadığı söz konusu. Senaryo gereği vurulma sahnesi olduğu beklenmektedir. Esra Bilgiçten henüz bir açıklama gelmedi.
Son Güncelleme: 30.01.2021 14:32