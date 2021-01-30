Ramo Sibel öldü mü? Esra Bilgiç, diziden ayrıldı mı?

Ramo dizisinin sevilen oyuncusu Esra Bilgiç, diziden ayrılmadığını açıkladı.

Show TV ekranlarının yıldızı parlayan dizisi Ramo’da Sibel karakterini canlandıran oyuncu Esra Bilgiç’in diziden ayrıldığı yönünde haberler çıkmıştı. Esra Bilgiç, hakkında çıkan haberlere ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, Ramo dizisinden ayrılmadığını belirtti.

Esra Bilgiç’in Okul Hayatı ve Oyunculuk Kariyeri

Esra Bilgiç ve Yer Aldığı Diziler:

Esra Bilgiç, 14 Ekim 1992’de Ankara’da dünyaya geldi. İlk olarak Hacettepe Üniversitesi’nde Arkeoloji bölümünü bitiren, daha sonra ise Bilkent Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler okuyan Bilgiç, , ilk oyunculuk tecrübesini Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Sultan karakteri ile kazandı. Daha sonra Kanal D’de yayınlanan Bir Umut Yeter isimli dizide Derya karakterine hayat verdi. Kısa sürede dikkatleri çeken Bilgiç, şuanda Ramo dizisinde Murat Yıldırım ile başrolleri paylaşıyor ve Sibel karakteri ile kendini gösteriyor.

Diriliş Ertuğrul-Halime Sultan (2017)

Bir Umut Yeter-Derya (2018)

Ramo-Sibel (2019)