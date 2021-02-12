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Ramo Sibel neden yok, diziden ayrıldı mı, öldü mü?

Show TV’nin sevilen aksiyon dizisi Ramo’da heyecan dur durak bilmiyor. Adana’da yaşayan Ramo’nun intikam hikayesi ile başlayan senaryo İstanbul’a kadar geldi. Yeni düşmanlar edinen Ramo için huzur çok uzakta. Son bölümde öldüğü söylenen Sibel karakteri hala yaşıyor mu yoksa gerçekten öldü mü merak konusu. Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç diziden ayrıldı mı? Bu soruların tüm cevapları yazımızın devamında yer almaktadır.

12 Şubat 2021 Cuma 20:15
Ramo Sibel neden yok, diziden ayrıldı mı, öldü mü?
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Ramo dizisinin geçen hafta Cuma günü yayınlanan son bölümünde olaylar yine oldukça heyecanlıydı. Adana’da başlayan intikam hikayesi çok fazla şekil değiştirdi. Yeni düşmanlar edinen Ramo’nun yolu ailesi ile birlikte İstanbul’a kadar geldi. 

 

Zamanında Sibel’in kendisine ihanet ederek düşman ile birlikte olduğunu düşünen Ramo çok yanılmıştı. Sibel, Ramo planlarını gerçekleştirebilsin ve zarar görmesin diye düşmanın içine girmişti. Bu durum anlaşıldığında ikili tekrardan mutlu beraberliklerine dönmüştü ancak aradıkları huzur ikili için hala çok uzakta.

 

Teyze’sinin ölüm haberi ile daha da hırslanan Ramo, Sibel’in ölüm haberinden sonra paramparça oldu. Ramo’yu yok etmek için yanıp tutuşan Mazhar, bunun için Sibel’i kullanmanın en doğru hamle olduğunu biliyordu. Korkut ve Boran’ı kullanan Mazhar, Sibel’i kaçırtıp öldü gibi gösterecekti. 

 

Kendisine kurulan tezgahı anlayan Ramo, Boran ile anlaştıktan sonra asıl düşmanının Mazhar olduğunu anlar ve peşine düşer. Bir süre sonra Sibel’in ölmediğini öğrenen Ramo, Sibel’i aramaya başlar.

 

Bu bilgilerin ışığında Sibel karakterini canlandıran güzel oyuncu Esra Bilgiç’in diziye devam edeceğini kesin bir dille söyleyebiliriz. Çok merak edilen bölüm fragmanı aşağıda yer almaktadır.




Son Güncelleme: 12.02.2021 20:15
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Anahtar Kelimeler:
Show TvRamoSibelöldü Mü
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