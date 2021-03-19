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Ramo SHOW TV yeni bölüm, son bölüm izle - 19 Mart 2021 Cuma Ramo 36. bölüm canlı izle

Ramo 36.yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin sevenleri 19 Mart 2021 Cuma Ramo 36.son bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

19 Mart 2021 Cuma 22:30
Ramo SHOW TV yeni bölüm, son bölüm izle - 19 Mart 2021 Cuma Ramo 36. bölüm canlı izle
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Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Ramo’nun 36.bölümü merakla bekleniyor. Ramo 36.bölümüyle 19 Mart Cuma günü izleyici karşısına çıkacak.

Ramo 36.bölüm fragmanı

Dizinin bu bölümünde Ramo kendi sorumluğunda olan yüklü bir paranın çalınmasıyla sinirlenir. Bu olay Ramo ve Kudret’i yeniden karşı karşıya getirecektir.

Ramo konusu ne?

Adını diziye veren Ramo, haksızlık karşısına susmayan, zeki ve cesur biridir. Adana’nın Çukurova ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Ramo, illegal bir dünyanın lideridir. Ailesini bu işlerden uzak tutmaya denese de başarıl olamayan Ramo, karşısına çıkan düşmanlara karşı dik durmaktadır.

Ramo’nun en büyük düşmanı olan aşk ise onu bulur. Ailesinin tüm uyarılarına rağmen Sibel’e aşık olan Ramo’nun başı Sibel yüzünden belaya girse de, Ramo ondan vazgeçmez.

Ramo dizisi oyuncuları

Dizide Ramo karakterine Murat Yıldırım hayat vermektedir. Sibel karakterine ise Esra Bilgiç hayat veriyor. Dizide bu ikiliye Olgun Şimşek, Yiğit Özşener, İlker Aksum, Mehmet Akif Özdemir ve Devrim Özkan gibi isimler eşlik etmektedir.

Ramo 36.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.

 




Son Güncelleme: 19.03.2021 22:30
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RamoShow TvCanlı İzle36.bölüm
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