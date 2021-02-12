Ramo Şerif kimdir? Gerçek adı nedir? Emre Kınay dizide kaç bölüm kalacak?

Emre Kınay, Ramo dizisinin kadrosuna katıldı. Dizide, Yıldırım Bey tarafından konsey yeniden toplanmış ve Mazhar konseyin başına gelmişti. Diziye yeni girecek olan Şerif, konseyin en güçlü üyesi haline gelecek.

Ramo, konseyin en önemli üyesi olan Cihangir’i öldürünce rahatlamıştı ancak bunun daha başlangıç olduğunu fark etmişti. Sibel, komadan çıkamadığı için Ramo yıkılmıştı. Diziye yeni katılacak olan Şerif, Ramo’yu bir hayli zorlayacak.

İstanbul’un en büyük mafya babalarından biri olan Şerif, zekası ve korkusuzluğuyla da ün salmıştır. Şerif, olayları hep kendisi halleder. Mafya babası olan Şerif’in silah kaçakçılığı yaptığı biliniyor. Şerif’in şu an için Ramo ile bir problemi yok ancak dizinin ilerleyen bölümlerinde Ramo, Şerif’in işlerini engelleyecek. Daha fazla para ve güce sahip olmak isteyen Şerif, Ramo’nun gücünün farkına varır ve onun kendisiyle çalışması için uğraşır. Ramo, hiç kimse için çalışmayacak bir karaktere sahiptir.

Show TV’nin en çok izlenen dizilerinden olan Ramo’nun yapımcılığını BKM Film üstlenmektedir. Emre Kınay ve BKM Film, Ramo dizisi için 2021 yılının haziran ayına kadar geçerli olan bir sözleşme imzaladı. Şerif, karakterinin diziden çıkması için en erken tarih olarak sezon finali gösterilebilir. Şerif’in kaç bölüm için diziye girdiği ve ne zaman diziden çıkacağı bilinmiyor. Şerif, Ramo’yu hiç olmadığı kadar zorlayacak. Şerif, Ramo ve onun sevdiklerine zarar verebilmek için elinden gelen her yolu deneyecek.

Emre Kınay hakkında

Usta oyucu 1970 yılında İstanbul’da doğmuştur. Emre Kınay, oyunculuğa Yılan Hikayesi ile başlamış ve ismini geniş kitlelere ulaştırmayı başarmıştır. Güneşi Beklerken ve Güneşin Kızları isimli iki başarılı dizide yer almıştır. Kınay, TV8’in en yeni ve en çok izlenen dizisi olan Kırmızı Oda’daki performansıyla izleyicilerden takdir kazanmıştır.