İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

Ramo Şerif kimdir? Gerçek adı nedir? Emre Kınay dizide kaç bölüm kalacak?

Show TV'nin sevilen dizilerinden biri olan Ramo'nun oyuncu kadrosuna Emre Kınay dahil oldu. Emre Kınay, Ramo'da Şerif karakterini canlandıracak.

12 Şubat 2021 Cuma 19:50
Ramo Şerif kimdir? Gerçek adı nedir? Emre Kınay dizide kaç bölüm kalacak?
Takip Et:

Emre Kınay, Ramo dizisinin kadrosuna katıldı. Dizide, Yıldırım Bey tarafından konsey yeniden toplanmış ve Mazhar konseyin başına gelmişti. Diziye yeni girecek olan Şerif, konseyin en güçlü üyesi haline gelecek.

Ramo, konseyin en önemli üyesi olan Cihangir’i öldürünce rahatlamıştı ancak bunun daha başlangıç olduğunu fark etmişti. Sibel, komadan çıkamadığı için Ramo yıkılmıştı. Diziye yeni katılacak olan Şerif, Ramo’yu bir hayli zorlayacak.

İstanbul’un en büyük mafya babalarından biri olan Şerif, zekası ve korkusuzluğuyla da ün salmıştır. Şerif, olayları hep kendisi halleder. Mafya babası olan Şerif’in silah kaçakçılığı yaptığı biliniyor. Şerif’in şu an için Ramo ile bir problemi yok ancak dizinin ilerleyen bölümlerinde Ramo, Şerif’in işlerini engelleyecek. Daha fazla para ve güce sahip olmak isteyen Şerif, Ramo’nun gücünün farkına varır ve onun kendisiyle çalışması için uğraşır. Ramo, hiç kimse için çalışmayacak bir karaktere sahiptir.

Show TV’nin en çok izlenen dizilerinden olan Ramo’nun yapımcılığını BKM Film üstlenmektedir. Emre Kınay ve BKM Film, Ramo dizisi için 2021 yılının haziran ayına kadar geçerli olan bir sözleşme imzaladı. Şerif, karakterinin diziden çıkması için en erken tarih olarak sezon finali gösterilebilir. Şerif’in kaç bölüm için diziye girdiği ve ne zaman diziden çıkacağı bilinmiyor. Şerif, Ramo’yu hiç olmadığı kadar zorlayacak. Şerif, Ramo ve onun sevdiklerine zarar verebilmek için elinden gelen her yolu deneyecek.

Emre Kınay hakkında 

Usta oyucu 1970 yılında İstanbul’da doğmuştur. Emre Kınay, oyunculuğa Yılan Hikayesi ile başlamış ve ismini geniş kitlelere ulaştırmayı başarmıştır. Güneşi Beklerken ve Güneşin Kızları isimli iki başarılı dizide yer almıştır. Kınay, TV8’in en yeni ve en çok izlenen dizisi olan Kırmızı Oda’daki performansıyla izleyicilerden takdir kazanmıştır.



Son Güncelleme: 12.02.2021 19:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RamoŞerifEmre KınayMurat Yıldırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV Sol Yanım dizisi neden final yapıyor? Sol Yanım final bölümü ne zaman yayınlanacak?
Star TV Sol Yanım dizisi neden final yapıyor? Sol Yanım final bölümü ne zaman yayınlanacak?
Hande Sarıoğlu Habertürk'den kovuldu mu?
Hande Sarıoğlu Habertürk'den kovuldu mu?
Habertürk, Hande Sarıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!
Habertürk, Hande Sarıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!
Mete Gündoğan kim? Mete Gündoğan ne iş yapıyor?
Mete Gündoğan kim? Mete Gündoğan ne iş yapıyor?
Survivor yarışmacısı Doğan kim? Survivor Doğan nereli, kaç yaşında?
Survivor yarışmacısı Doğan kim? Survivor Doğan nereli, kaç yaşında?
BKM projesi olan ve Doğu Demirkol'un başrol olduğu dizinde kadın başrol oyuncusu belirlendi!
BKM projesi olan ve Doğu Demirkol'un başrol olduğu dizinde kadın başrol oyuncusu belirlendi!

Popüler Haberler

Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Sevcan Yaşar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı dizisi Kaan kimdir? İsmail Ege Şaşmaz'ın hayatı!
Menajerimi Ara'ya katılan Semi Sırtıkkızıl Kimdir? Emrah karakteri kimdir?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı ne? Pınar Ünsal oynadığı diziler
Sen Çal Kapımı Efe Akman kimdir? Ali Ersan Duru rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Ali Ersan Duru kimdir, nereli yaşı kaç?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi Işıl kimdir? Ekin Su Cülcüloğlu'nun hayatı!
Gönül Dağı dizisi Dilek kimdir? Gülsim Ali İlhan yaşı ve oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi Elif kimdir? Zümre Meğreli kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı Bahar karakteri kimdir? Melis Sabah kimdir, nereli, kaç yaşında?
Yavru kedi tuvalet eğitimi nasıl verilir, tuvalete nasıl alıştırılır?
Koronavirüs aşısı bulundu mu?
Beni Bırakma dizisinde Meltem karakterine kim hayat veriyor?
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları Kübra Sağızlı ve kaynanası Aysel Sağızlı kimdir?
Cep telefonu olmayan ve Sms mesaj alamayan nasıl ücretsiz maske alacak?
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman'ın hayatı!
Memur ve emekli maaşları ne zaman hesaba geçer? 2021 Memur maaşları ne zaman saat kaçta yatıyor?
Gönül Dağı Keriman kimdir? Çiğdem Aygün biyografisi
İşkur ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni programı ile işsizlere 9 ay asgari ücret ödemesi
Çoçuk parası ayın kaçında yatar? 2021 E-devlet çoçuk parası başvurusu nasıl yapılır?
Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor? Kalk Gidelim final bölümü olacakmı? TRT 1 Kalk Gidelim bitti mi, final yapacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.