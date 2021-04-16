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Ramo neden final yapıyor?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi ‘Ramo’ 40.bölümde final yapacağını açıkladı. Dizi severler Ramo’nun final yapacağını duymasının ardından dizinin neden final yapacağını merak etti. Ramo neden final yapıyor? İşte Ramo dizisi final kararı hakkında detaylı bilgiler

16 Nisan 2021 Cuma 16:41
Ramo neden final yapıyor?
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Show TV’nin gözde dizisi Ramo ani bir karar ile 40.bölümde final yapacağını açıkladı. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in yer aldığı dizide 16 Nisan Cuma günü Ramo dizisi ekranlara veda edecek. İzleyiciler diziye doyamasa da bu kararla üzüldüklerini açıkladılar.

Şerif’in elinden Hasan’ın yardımı ile kurtulan Ramo ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken üç patrona da bu sırada büyük savaş açar. Doğu’da kötü haber alan Ramo, intikam yemini eder. Kardeşini kurtaran Hasan ise Afet ile arasını düzeltir.  Ramo’nun sevgilisi Sibel ise Ramo’dan başına bir şey gelmemesi için söz alır.

Ramo nasıl final yapacak?

Kulislerden gelen bilgilere göre izleyicileri mutlu son beklediği açıklandı. Ramo dizisi mutlu son biteceği söylendi.

Son bölümde serdengeçtilerin lideri olduğu ortaya çıkan Ramo, Şerif tarafından kaçırılırken Ramo’nun bir anda ortadan kaybolması Sibel’i kuşkulandırırken ailesi harekete geçti. Hasan ve Doğu Ramo’nun olduğu düşüncesiyle mekanlara baskın düzenledi.

 Fabrika’da olduğu düşünlen Ramo Doğu, mekâna gittiği sırada tuzağa düştü. Doğu’yu bayılttılar ve Ramo’nun arabasına bindirdiler. Şerif, Doğu içerideyken arabayı havaya uçurmuştu.

 



Son Güncelleme: 16.04.2021 16:41
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Anahtar Kelimeler:
RamoFinalDiziShow Tv
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