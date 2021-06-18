İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...

Ramo Nadya karakterini kim canlandırıyor? Gözde Kaya kimdir?

Okurlarımızın ilgisini çekmekte olan Ramo Nadya karakterini kim canlandırıyor? Gözde Kaya kimdir? haberine dair en yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 18 Haziran 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

18 Haziran 2021 Cuma 19:39
Ramo Nadya karakterini kim canlandırıyor? Gözde Kaya kimdir?
Takip Et:

Show TV ekranların da ikinci sezona da fırtına gibi giriş yapan Ramo, oyuncu kadrosunu büyütmeye devam ediyor.  Nadya, Rus mafyasının genç ve güzel karısıdır. Son olarak , dizinin en yeni ismi olan Nadya ismiyle yeni bir oyuncu katıldı. Dizinin yakın takipçileri ve izleyenler Nadya karakterini merak etmekte.

Ramo Nadya Karakteri Kimdir?

Ramo dizisinin , mükemmel oyuncu kadrosuna yeni dahil ,olan Nadya'nın dizide kim olduğu merak edilse de, izleyenler karaktere hayat veren güzel oyuncuyu da çok merak ediyor. Ramo da Nadya’  karakterine can veren güzel isim Gözde Kayadır.

Gözde Kaya Kimdir?

Gözde Kaya, 13 Ağustos 1988 yılında, Antalya ilimizde doğmuştur. Eğitim hayatını Dokuz Eylül Üniversitesi'nde bitirmiştir. Ünlü Fotoğrafçı Nihat Odabaşının İzmir'de keşfettiği ,Gözde Kaya 2011 tarihin de Kalbim Seni Seçti isimli dizi de ,ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Uçurum, Benim Hala Umudum Var, Gölgedekiler, Sil Baştan ve Çilek Kokusu gibi yapımlar da yer almıştır. son olarak trt1 yapımı, Vuslat dizisinde sultan karakterine hayat vermiştir.

Gözde Kaya Yer Aldığı Diziler

2019 Tarihinde Vuslat (Sultan)

2017 Tarihinde Payitaht Abdülhamid (Hatice Sultan)

2015 Tarihinde Çilek Kokusu (Çağla) 

2014 Tarihinde Sil Baştan (Mayısa)

2014 Tarihinde Gölgedekiler

2013 Tarihinde Benim Hala Umudum Var

2012 Tarihinde Uçurum (Masha) 

2011 Tarihinde Kalbim Seni Seçti (İpek)

Gözde Kaya Resmi İnstagram Hesabı

Genç ve Güzel oyuncu Gözde Kaya, kendi sosyal medya hesabını  sürekli olarak kullanmakta ve sürekli olarak paylaşımlar da bulunmakta. Güzel oyuncunun sosyal medya hesabında 339 gönderi var. Takipçi sayısı ise 258 bin dir. Gözde kaya’nın kendi resmi instagram sayfası kullanıcı ismi: @gozzek


Son Güncelleme: 18.06.2021 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NadyaDiziRamo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başarılı oyuncu Bülent Şakrak kimdir? Nerelidir? Bülent Şakrak nerede yaşıyor? Kiminle evli?
Başarılı oyuncu Bülent Şakrak kimdir? Nerelidir? Bülent Şakrak nerede yaşıyor? Kiminle evli?
Nurullah Celebi kimdir? Nurullah Çelebi'nin görev aldığı dizi ve filmler
Nurullah Celebi kimdir? Nurullah Çelebi'nin görev aldığı dizi ve filmler
Ozan Turan kimdir, kaç yaşındadır? Ozan Turan hakkında bilgiler
Ozan Turan kimdir, kaç yaşındadır? Ozan Turan hakkında bilgiler
Zahrettin Çelik kimdir? Zahrettin Çelik biyografisi
Zahrettin Çelik kimdir? Zahrettin Çelik biyografisi
Emel Özkızıltaş kimdir, nerede doğmuştur? Emel Özkızıltaş evli mi? Emel Özkızıltaş kaç yaşında?
Emel Özkızıltaş kimdir, nerede doğmuştur? Emel Özkızıltaş evli mi? Emel Özkızıltaş kaç yaşında?
Ömer Kızıl kimdir, nerelidir? Ömer Kızıl’ın hayatı
Ömer Kızıl kimdir, nerelidir? Ömer Kızıl’ın hayatı

Popüler Haberler

Arka Sokaklar dizisine katılan Gizem Terzi kimdir? Sinem karakteri kimdir?
Ramo Nadya karakterini kim canlandırıyor? Gözde Kaya kimdir?
Akıncı dizisi Fatih karakterini kim canlandırıyor? Şükrü Özyıldız biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Son Yaz dizisi Selim kimdir? Ali Atay kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizisi Civan karakteri kimdir? Emre Törün kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akıncı dizisi Defne karakteri kimdir? Deren Talu'nun hayatı ve yer aldığı diziler
Ramo dizisindeki Boran karakteri kimdir?
Ramo dizisindeki Afet karakteri Kimdir? Efsane Odağ dizideki rolü ve hayatı
Payitaht Abdülhamid dizisi Nadir Bey karakteri kimdir? Sifu Salman Ataş'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Son Yaz dizisi Metin kimdir? Sinan Tuzcu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sadakatsiz dizisi Fırat kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mehmet Çelik kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
En çok tercih edilen, en çekici kadın saç modelleri 2021
Netflix Katla dizi konusu ve oyuncuları
Ramo dizisindeki Mazhar karakteri kimdir? Mehmet Yılmaz Ak nereli, yaşı kaç?
Gürsoy Eğitim Vakfı burs başvurusu şartları ve 2021 yılı burs miktarı
Kırmızı Oda Ayşe karakterini kim canlandırıyor? Meriç Aral kimdir?
Son Yaz dizisinde Fatih karakterine Emre Karayel hayat veriyor
Arka Sokaklar dizisindeki Esra karakteri kimdir? Gaye Gürsel nereli, yaşı kaç?
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan kimdir? Alara Turan
Arka Sokaklar dizisi Servan kimdir? Serhat Midyat yer aldığı dizi ve film yapımları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.