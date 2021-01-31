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Ramo Korkut kimdir? Gerçek adı nedir? Selim Erdoğan hakkında bilgiler

Ramo dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Dizide Korkut karakterine hayat vermek için Selim Erdoğan dahil oldu. Ramo dizisi Korkut karakteri kim? Selim Erdoğan kim? İşte detaylar!

31 Ocak 2021 Pazar 19:55
Ramo Korkut kimdir? Gerçek adı nedir? Selim Erdoğan hakkında bilgiler
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Ramo dizisinden Cihangir karakterinin ayrılmasından sonra diziye Korkut karakteri dahil oldu. Dizide Korkut karakterini Selim Erdoğan canlandıracak. Dizide Korkut karakteri ile Ramo’yu bazı tehlikeler bekliyor. Ramo’da macera hız kesmeden devam edecek. Ramo her Cuma saat 20:00’de yeni bölümü ile Show TV’de.

Selim Erdoğan kim?

Selim Erdoğan, 1 Nisan 1972 İstanbul doğumludur. Eğitimini tamamladıktan sonra 1996-2003 yılları arasında ilk dizisi Çiçek Taksi’de Abuzer Edalı karakterini canlandırdı. 1996 yılında ayrıca Eşkıya isimli filmde oynamıştır.

Selim Erdoğan’ın oynadığı diziler

1996-2003 Çiçek Taksi

1996 Eşkıya

1999 Dilber

1999 Fasulye

2001 Tatlı Hayat

2002 Azad

2002 Yarım Elma

2003 Alacakaranlık

2003 Duvara Karşı Taksi

2003 Vizontele Tuuba

2004 Dayı

2005 Canın Sağolsun

2006 Cemile

2006 Hayatımın Kadınısın

2006 Hokkabaz

2006 Rüya Gibi

2007 Kader

2007-2008 Kurtlar Vadisi Pusu

2008 Aşkım Aşkım

2008 Hemşire Meri

2008 Muro

2008 Sıfır Noktası

2009 Güldünya

2009 Kahve Bahane

2009 Umut

2009-2010 Arka Sokaklar

2010 Adanalı

2011 İffet

2012 Sıkıysa Yakala

2013 Ammar: Cin Tarikatı

2013 Benimle Oynar mısın?

2013 Görüş Günü Kadınları

2013 Kedi Özledi

2014 Ulan İstanbul

2015 Bir Sevda İşi

2015 Eve Dönüş

2015 Son Takla

2015 Öyle ya da Böyle

2016 Hanım Köylü

2016 İçerde

2017 Meryem



Son Güncelleme: 31.01.2021 19:55
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Anahtar Kelimeler:
RamoKorkutSelimErdoğan
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