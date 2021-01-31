Ramo Korkut kimdir? Gerçek adı nedir? Selim Erdoğan hakkında bilgiler

Ramo dizisinden Cihangir karakterinin ayrılmasından sonra diziye Korkut karakteri dahil oldu. Dizide Korkut karakterini Selim Erdoğan canlandıracak. Dizide Korkut karakteri ile Ramo’yu bazı tehlikeler bekliyor. Ramo’da macera hız kesmeden devam edecek. Ramo her Cuma saat 20:00’de yeni bölümü ile Show TV’de.
Selim Erdoğan kim?
Selim Erdoğan, 1 Nisan 1972 İstanbul doğumludur. Eğitimini tamamladıktan sonra 1996-2003 yılları arasında ilk dizisi Çiçek Taksi’de Abuzer Edalı karakterini canlandırdı. 1996 yılında ayrıca Eşkıya isimli filmde oynamıştır.
Selim Erdoğan’ın oynadığı diziler
1996-2003 Çiçek Taksi
1996 Eşkıya
1999 Dilber
1999 Fasulye
2001 Tatlı Hayat
2002 Azad
2002 Yarım Elma
2003 Alacakaranlık
2003 Duvara Karşı Taksi
2003 Vizontele Tuuba
2004 Dayı
2005 Canın Sağolsun
2006 Cemile
2006 Hayatımın Kadınısın
2006 Hokkabaz
2006 Rüya Gibi
2007 Kader
2007-2008 Kurtlar Vadisi Pusu
2008 Aşkım Aşkım
2008 Hemşire Meri
2008 Muro
2009 Güldünya
2009 Kahve Bahane
2009 Umut
2009-2010 Arka Sokaklar
2010 Adanalı
2011 İffet
2012 Sıkıysa Yakala
2013 Ammar: Cin Tarikatı
2013 Benimle Oynar mısın?
2013 Görüş Günü Kadınları
2013 Kedi Özledi
2014 Ulan İstanbul
2015 Bir Sevda İşi
2015 Eve Dönüş
2015 Son Takla
2015 Öyle ya da Böyle
2016 Hanım Köylü
2016 İçerde
2017 Meryem