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Ramo Hamza kimdir? Gerçek adı nedir? Erdal Hanedar hakkında bilgiler

Bir çok dizide yer almış ve kendini seyirciye sevdirmeyi başarmış olan Erdal Hanedar, bu sefer de Ramo dizisi ile karşımıza gelecek. Oyunculuğu ve yeteneği ile kendini kanıtlamış olan Erdal Hanedar'ın hangi rolü canlandıracağı ve kim olduğu oldukça merak edildi. Tüm detaylar haberimizde.

14 Şubat 2021 Pazar 16:59
Ramo Hamza kimdir? Gerçek adı nedir? Erdal Hanedar hakkında bilgiler
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Ekranların sevilen dizisi Ramo’ya bir isim daha dahil oldu. Erdal Hanedar Hamza karakterini canlandıracak. Ramo dizisine dahil olan Emre Kınay ve Yakup Turgut’tan sonra Erdal Hanedar da dahil oldu. Dizide yeni bir konsey kuruldu ve bu konseye Mazhar’ın liderlik yapmasını Yıldırım Bey istedi. Bu konseyde Hamza’nın da olması bekleniyor.

HAMZA KİM?

Konseyin yeni ismi Mazhar olmuştu. Yıldırım Beyin kurduğu bu konseyde Boran ve Şerif’te vardı. Şimdi ise 4. isim  Hamza olacak. Silah ve uyuşturucu kaçakçısı olan Hamza, emrinde 100 den fazla adam çalıştırmaktadır.

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ERDAL HANEDAR KİM?

15 Temmuz 1982’de Rize’de doğan Hanedar,39 yaşındadır. Kurtlar Vadisi, Arka Sokaklar, Vatanım Sensin, Hangimiz Sevmedik  dizilerinde rol almıştır. Müjdat Gezen Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi alan oyuncu, oldukça başarılıdır. Tiyatro oyunlarında da yer almakta olan sevilen oyuncu, bu sezon Ramo dizisinde karşımıza gelecek.



Son Güncelleme: 14.02.2021 16:59
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Anahtar Kelimeler:
Erdal HanedarHamzaRamo
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