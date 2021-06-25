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Ramo Hamza kimdir? Erdal Hanedar yaşı, boyu, sevgilisi

Gün geçmiyor ki Ramo Hamza kimdir? Erdal Hanedar yaşı, boyu, sevgilisi haberi ile ilgili yeni bir gelişme gündeme gelmesin. 25.06.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları hemen öğrenebilirsiniz.

25 Haziran 2021 Cuma 20:00
Ramo Hamza kimdir? Erdal Hanedar yaşı, boyu, sevgilisi
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Ekranların sevilen dizisi Ramo’ya bir isim daha dahil oldu. Erdal Hanedar Hamza karakterini canlandıracak. Ramo dizisine dahil olan Emre Kınay ve Yakup Turgut’tan sonra Erdal Hanedar da dahil oldu. Dizide yeni bir konsey kuruldu ve bu konseye Mazhar’ın liderlik yapmasını Yıldırım Bey istedi. Bu konseyde Hamza’nın da olması bekleniyor.

HAMZA KİM?

Konseyin yeni ismi Mazhar olmuştu. Yıldırım Beyin kurduğu bu konseyde Boran ve Şerif’te vardı. Şimdi ise 4. isim  Hamza olacak. Silah ve uyuşturucu kaçakçısı olan Hamza, emrinde 100 den fazla adam çalıştırmaktadır.

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ERDAL HANEDAR KİM?

15 Temmuz 1982’de Rize’de doğan Hanedar,39 yaşındadır. Kurtlar Vadisi, Arka Sokaklar, Vatanım Sensin, Hangimiz Sevmedik  dizilerinde rol almıştır. Müjdat Gezen Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi alan oyuncu, oldukça başarılıdır. Tiyatro oyunlarında da yer almakta olan sevilen oyuncu, bu sezon Ramo dizisinde karşımıza gelecek.


Son Güncelleme: 25.06.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Erdal HanedarHamzaRamo
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