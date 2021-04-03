Ramo final tarihi belli oldu mu? Show TV Ramo ne zaman final yapacak?

Show Tv’nin sevilen dizisi Ramo her Cuma ekranlara gelmektedir. Ramo dizisi için yapılan 2 senelik anlaşma yakında bitecek. Sözleşmenin bitmesi ve yeni sözleşme yapılmamasından dolayı Ramo,ekranlara veda edecek.

Ramo dizisi Adana’da başlamıştı. Daha sonra hikaye İstanbul’a taşındı. İki sezondur yayında olan diziye 3.sezon için onay verilmediği söyleniyor. Ramo dizisi 30 Nisan 2021 tarihinde final yapacak.

Ramo dizisinde Yiğit Özşener ve Olgun Şimşek’in diziden ayrılması sevenlerini üzmüştü. Ayrılan oyuncuların yeri doldurulamadığı için dizi olumsuz etkilendi. En son diziye Emre Kınay dahil olmuştu.

BKM tarafından yapılan dizi 5 bölüm ardından 30 Nisan 2021 tarihinde ekranlara veda etmesi bekleniyor.