Ramo Fidan öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ramo Fidan neden ayrıldı?

Cuma günleri ekrana gelen Ramo dizisi son bölümüyle izleyicilerini yine merak içinde bıraktı. Shpw tv’nin en çok izlenen yapımlarından biri olan dizi de şok gelişmeler oldu. Ramo’nun halası olan Fidan karakteri patlayıcı ile doldurulmuş bir odanın kapısını açar açmaz patlamanın içinde kaldı. Bu sahneyi gören izleyicilerin kafasında ise Fidan öldü mü sorularını doğurdu.

Yavuz’un Fidan’a mesaj atması üzerine Fidan ondan hesap sormak adına büyük bir sinirle Yavuz’un yanına gitti. Bir patlamayla karşı karşıya kalacağını bilmeyen Fidan gittiği adreste patlayıcılarla dolu bir odayla karşılaştı. Bunu fark etti ancak artık çok geçti. Odanın kapısını açar açmaz oda havaya uçtu. Patlamanın içinde kalan Fidan karakterinin yüksek ihtimalle kurtarılma şansı olmadığı düşünülüyor.

Ramo dizisinin sevilen karakterlerinden biri olan Fidan hala için bu bölümde aile fertleri tarafından fedakarlıklarından bahsedilmesi seyircinin, karakterin öldüğü düşüncesini daha da güçlendiriyor.

Her hafta Cuma günü ekranlara gelen ve Show tv’nin sevilen yapımı Ramo’nun yeni bölümünde tüm soru işaretleri cevabını bulacak