Ramo Fidan Kaya öldü mü, diziden ayrıldı mı? İdil Fırat Ramo dizisinden neden ayrıldı?

Ramo dizisinin yayınlanan 24.bölümünde Ramo’nun halası Fidan’ın öldürülmesi seyirciyi şok etti. Ramo halasının intikamı için suçluların peşine düştü. Fidan’ın ölmesiyle birlikte karakteri canlandıran İdil Fırat diziden ayrıldı.

Ramo Fidan Kaya kimdir?

Fidan, Ramo’nun halası ve ailenin büyüklerinden sözü dinlenen, aile içinde dengeleri yöneten bir kadın. Ramo ile aralarında sağlam bir ilişki olmasına rağmen bazı konularda anlaşamamaktadır. Bu konuların başında ise aşk gelmektedir.

İdil Fırat kimdir?

1972 yılında Ankara’da dünyaya gelen İdil Fırat, üniversite eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculu bölümde alarak 1995 yılında mezun olmuştur.

İdil Fırat’ın yer aldığı yapımlar

-Ramo

-Poyraz Karayel

-Hayat Ağacı

-Şubat

-Çıplak Gerçek

-Acayip Hikayeler

-Geniş Aile

-Arka Sokaklar

-Köprü

-Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar

-Bir İstanbul Masalı

-Zerda

-Aşk ve Gurur

-Evdeki Yabancı

-Deli Yürek

-Ayrılsak da Beraberiz