Ramo Emre Kınay hangi rolü oynayacak? Emre Kınay Ramo' kadrosuna dahil oldu!

Show TV’de ekranlara gelen Ramo’nun yeni bölümünde oldukça heyecanlı sahneler yer alıyor. Dizinin yeni bölümde ise Emre Kınay diziye dahil oluyor.
Ramo dizisinde Emre Kınay sürprizi
Emre Kınay Ramo kadrosunda
Başarılı oyuncuları ve sürükleyici konusu ile seyirciden büyük ilgi gören Ramo’ya yeni bir isim daha dahil oluyor. Başarılı oyuncu Emre Kınay, haftaya ekranlara gelecek yeni bölümde diziye dahil olacak. Seyirci ise Emre Kınay’ın diziye dahil olmasıyla dengelerin nasıl değişeceğini merak ediyor.
Son Güncelleme: 08.02.2021 00:16