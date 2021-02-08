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Ramo Emre Kınay hangi rolü oynayacak? Emre Kınay Ramo' kadrosuna dahil oldu!

Show TV’de yayınlanan ve ilgi ile izlenen Ramo, 32. Yeni bölümü ile bu hafta ekranda olacak. Yeni bölümü merakla beklenen diziye önümüzdeki bölümde Emre Kınay dahil olacak. Ön izlemede Emre Kınay’ı gören seyirci ise yeni bölümü heyecan ile bekliyor.

08 Şubat 2021 Pazartesi 00:16
Ramo Emre Kınay hangi rolü oynayacak? Emre Kınay Ramo' kadrosuna dahil oldu!
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Show TV’de ekranlara gelen Ramo’nun yeni bölümünde oldukça heyecanlı sahneler yer alıyor. Dizinin yeni bölümde ise Emre Kınay diziye dahil oluyor.

Ramo dizisinde Emre Kınay sürprizi

Ramo dizisinin yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı. Yayınlanan ön izleme sahnesinde Emre Kınay sürprizini gören seyirci ise heyecanlandı.

Emre Kınay Ramo kadrosunda

Başarılı oyuncuları ve sürükleyici konusu ile seyirciden büyük ilgi gören Ramo’ya yeni bir isim daha dahil oluyor. Başarılı oyuncu Emre Kınay, haftaya ekranlara gelecek yeni bölümde diziye dahil olacak. Seyirci ise Emre Kınay’ın diziye dahil olmasıyla dengelerin nasıl değişeceğini merak ediyor.



Son Güncelleme: 08.02.2021 00:16
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RamoEmre KınayRolü
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