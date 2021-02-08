Ramo Emre Kınay hangi rolü oynayacak? Emre Kınay Ramo' kadrosuna dahil oldu!

Show TV’de ekranlara gelen Ramo’nun yeni bölümünde oldukça heyecanlı sahneler yer alıyor. Dizinin yeni bölümde ise Emre Kınay diziye dahil oluyor.

Ramo dizisinde Emre Kınay sürprizi

Emre Kınay Ramo kadrosunda

Ramo dizisinin yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı. Yayınlanan ön izleme sahnesinde Emre Kınay sürprizini gören seyirci ise heyecanlandı.

Başarılı oyuncuları ve sürükleyici konusu ile seyirciden büyük ilgi gören Ramo’ya yeni bir isim daha dahil oluyor. Başarılı oyuncu Emre Kınay, haftaya ekranlara gelecek yeni bölümde diziye dahil olacak. Seyirci ise Emre Kınay’ın diziye dahil olmasıyla dengelerin nasıl değişeceğini merak ediyor.