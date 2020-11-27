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Ramo Doktor Nehir karakterini kim canlandırıyor? Devrim Özkan kimdir?

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Ramo Doktor Nehir karakterini kim canlandırıyor? Devrim Özkan kimdir? hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 27 Kasım günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, Ramo Doktor Nehir karakterini kim canlandırıyor? konusunda yeni bilgileri edinin.

27 Kasım 2020 Cuma 19:30
Ramo Doktor Nehir karakterini kim canlandırıyor? Devrim Özkan kimdir?
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Show TV aracılığı ile izleyenleri ile buluşan Ramo adlı yapımda Doktor Nehir karakterine hayat veren kişi Devrim Özkan’ dır. Güzel oyuncu 1998 yılının Eylül 2’sinde Muğla ilinde doğmuştur. Oyunculuk eğitimlerini Muğla Üniversitesinde almıştır. Oyuncu tiyatroyu o kadar sevmiştir ki 7 yıllık spor hayatını bırakıp tiyatroyu ön plana almıştır. Hayat verdiği Nehir karakteri ise kendi mesleğine aşık olmuş ve babası Cihangir’ in mesleğini elinin tersi ile itmiştir. Devrim Özkan 52 kilo ve 1,73 boyundadır. Oyuncunun ilk ekran deneyimi ise Rüya adlı dizide İpek adlı karakteri canlandırması ile gerçekleşti. Aynı yıl güzel oyuncu Vatanım Sensin dizisinde Havva karakterini canlandırdı. Oyuncunun son performansı ise 2019 yılında yayınlanan Vuslat adlı dizide Feride karakteri ile olmuştu. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde Onur Tuna ile görüntülenmiş lakin aralarında bir ilişkinin olduğunu ikili reddeti. Sosyal medya hesabı ise; @devrimozkan(instagram).

 

 


 

 

 

 



Son Güncelleme: 27.11.2020 19:30
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